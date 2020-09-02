Хабаровск, , 07:24 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв уволил очередного чиновника. На этот раз должности лишился замначальника управления лесами Хабаровского края Андрей Петров. По сообщениям СМИ, Петров лишился должности «за сепаратизм и нарушения кодекса госслужбы», после того как выложил в сеть видеоролик о создании «Хабаровской республики».

Андрей Петров Greenparty.ru

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Андрей Петров — лидер партии «Зелёные» в Хабаровском крае, участвовал в выборах губернатора. Он выступает за возврат арестованного экс-главы региона Сергея Фургала на прежний пост. В противном случае он готов инициировать создание Хабаровской демократической республики.

«Чистой воды экстремизм. Чудик за госсчёт существует, но начал призывать к отделению нашего края от России. Все официально зафиксировано. Что в голове у человека?» — цитирует Дегтярёва DVHAB.ru.

Петров, в свою очередь, ответил, что врио губернатора даже не удосужился посмотреть его видеоролик. Отделяться от России он не призывает, а хочет добиться большей свободы для Хабаровского края.

Инициатор в будущем видит регион аналогичным Якутии или Татарии. Свои слова не считает проявлением сепаратизма.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв пока не принял однозначного решения по поводу продолжения деятельности в качестве руководителя региона.