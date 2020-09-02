Тегеран, , 08:51 — REGNUM 1 сентября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предали Исламский мир, арабские государства, страны региона и Палестину, «впустив сионистский режим Израиля в регион». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аятолла Хаменеи сделал эти замечания в ходе видеоконференции с чиновниками министерства образования в связи с условиями, вызванными пандемией COVID-19. Он отметил: «Акт измены со стороны Абу-Даби продлится недолго, но позор останется с ними навсегда».

«ОАЭ предали мир Ислама, арабские страны, страны региона и Палестину. Конечно, это предательство не продлится долго», — сообщил Верховный лидер.

Хаменеи также заявил: «Они впустили сионистов в регион и поставили вопрос о Палестине, который является вопросом узурпации страны путем нормализации чужих отношений. Это клеймо останется на них навсегда».

Далее он осудил тот факт, что в то время, когда палестинцы находятся под жестким давлением с разных сторон, ОАЭ прибегли к сотрудничеству с израильскими и американскими властями.