Тегеран, , 08:52 — REGNUM 1 сентября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) должны противостоять одностороннему подходу США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В связи с попытками США восстановить предыдущие резолюции ООН по ликвидации СВПД заседание Совместной комиссии приобретает особое значение», — сказал Арагчи, находящийся с визитом в Вене для участия в 16-м заседании Совместной комиссии по ядерной сделке.

Ссылаясь на то, что члены СБ ООН выступили против американского проекта резолюции о применении механизма snapback, он отметил, что меры американских властей, безусловно, будут важным обсуждением на встрече. Арагчи выразил надежду, что комиссия сможет прийти к единодушной позиции и принять решения относительно того, как бороться с попытками Соединенных Штатов уничтожить СВПД.