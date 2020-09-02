Тегеран, , 09:00 — REGNUM 1 сентября спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф и председатель Сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани в телефонном разговоре подчеркнули необходимость развития отношений между двумя странами в политической, экономической, торговой, культурной и парламентской сферах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Говоря о дружественных отношениях между двумя государствами, Калибаф отметил, что Исламская Республика Иран (ИРИ) придает большое значение своим связям с Пакистаном, а развитие двусторонних отношений имеет весомую роль в обеспечении безопасности региона.

Подчеркнув необходимость развития межпарламентских отношений между парламентами двух стран, иранский спикер отметил, что, к счастью, в парламенте 11-го созыва сформирована группа дружбы Иран-Пакистан, которая способствует укреплению связей между двумя странами посредством двусторонних консультаций и переговоров, а также в рамках региональных и международных форумов.

Санджрани, в свою очередь, подчеркнул важность дальнейшего расширения двусторонних переговоров и парламентских консультаций между двумя странами.