Тегеран, , 09:00 — REGNUM 31 августа президент Ирана Хасан Рухани заявил, что приоритетом внешней политики Исламской Республики Иран (ИРИ) является развитие стратегических отношений с соседями, в частности в торгово-экономической сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 сентября.

Президент Ирана выступил с речью на втором заседании по расширению отношений с соседними странами. Рухани особо подчеркнул, что исторические и культурные связи народов региона являются прочной основой для развития сотрудничества с соседними странами и, следовательно, обеспечения общих интересов различных этно-социальных групп региона.

Он отметил, что укрепление и расширение экономического сотрудничества с соседними странами может сыграть ключевую роль в преодолении региональных проблем.

«Дипломатия является прерогативой министерства иностранных дел, однако все министерства имеют возможность поддерживать контакты и обмениваться информацией с зарубежными странами в области международных отношений, кроме того, они обязаны использовать все возможности», — заявил иранский президент.