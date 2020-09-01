Нью-Йорк, США, , 23:55 — REGNUM Тема антииранских санкций была поднята американским госсекретарём Майком Помпео в разговоре с Абду Абарри, председательствующим в сентябре в СБ ООН, сообщил 1 сентября журналистам дипломат.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Абарри, являющийся постпредом Нигера при СБ ООН, уточнил, что он обсуждал с Помпео ряд тем, включая борьбу с терроризмом.

Абарри «Конечно, иранская тема поднималась во время нашей дискуссии. Я сказал, что мы сделаем всё возможное, чтобы внести свой вклад в конструктивное обсуждение этой темы, с учётом прекрасных отношений между Соединёнными Штатами и Нигером».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председательство в СБ ООН с сентябре перешло к Нигеру от Индонезии.

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