Нью-Йорк, США, 1 сентября 2020, 23:55 — REGNUM Тема антииранских санкций была поднята американским госсекретарём Майком Помпео в разговоре с Абду Абарри, председательствующим в сентябре в СБ ООН, сообщил 1 сентября журналистам дипломат.
Абарри, являющийся постпредом Нигера при СБ ООН, уточнил, что он обсуждал с Помпео ряд тем, включая борьбу с терроризмом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, председательство в СБ ООН с сентябре перешло к Нигеру от Индонезии.
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