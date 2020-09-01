Берлин, , 23:50 — REGNUM Экстерриториальные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» Берлин считает противозаконными, заявила 1 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Штральзунд.

«Мы считаем эти экстерриториальные санкции, выходящие за пределы территории США, незаконными», — цитирует слова Меркель информагентство Dpa.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении Меркель, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на санкции Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах августа три американских сенатора-республиканца Тэд Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили германской компании Fahrhafen Sassnitz GmbH, управляющей портом Мукран, о возможности санкций из-за участия порта в реализации проекта «Северный поток — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Ангела Меркель жестко ответила на угрозы США проекту «Северный поток — 2»