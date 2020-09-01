Эдинбург, Великобритания, 1 сентября 2020, 23:45 — REGNUM Правительство Шотландии ввело двухнедельный карантин для всех въезжающих из Греции, 1 сентября сообщает агентство Reuters.
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Согласно заявлению шотландских властей, за последние недели «значительно выросло» число случаев COVID-19 среди туристов, возвращающихся из Греции.
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