Приштина, , 07:19 — REGNUM Накануне встречи делегаций Косово и Сербии в Вашингтоне, 2 сентября, спикер парламента Косово Вьоса Османи призвала премьер-министра Косово Авдуллу Хоти потребовать от президента Сербии Александра Вучича возложить цветы к могилам убитых сербскими силовиками албанцев на полигоне в Батайнице.

На своей странице в социальной сети Facebook Османи заявила, что устойчивый мир между Сербией и Косово невозможен без осуждения виновников убийства мирных албанцев, поскольку «совесть нельзя ни «очистить» ни «санитаризировать» и совесть требует раскаяния, просьбы о прощении и расплаты».

Османи напомнила, что с целью сокрыть преступления против мирного населения полиция Сербии перезахоронила 941 трупов албанцев. 744 из них были найдены на полигоне в Батайнице, неподалеку от Белграда, 84 на озере Перучац на западе Сербии, 61 в местечке Петрово Село, 52 в Руднице, неподалеку от Рашки на юге Сербии.

По словам Наташи Кандич, сербской активистки и основательницы Фонда гуманитарного права в Белграде, среди останков были найдены детские вещи и игрушки.

3 и 4 сентября в США проходят переговоры сербской и косовской делегаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Курти: делегация Косово уехала в США, оставив страну в жалком состоянии