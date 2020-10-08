Приштина, , 16:25 — REGNUM Комиссар Евросоюза по расширению и политике добрососедства Оливер Вархели 8 октября прибыл в Приштину, где побеседовал с премьер-министром самопровозглашенного Косово Авдуллой Хоти. Затем политик выступил в парламенте Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в речи, произнесенной перед депутатами, Вархели заявил, что смена правительства Косово в период пандемии привела к тому, что опубликованный 6 октября отчет Еврокомиссии по Косово оказался неблагоприятным.

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Напомним, правительство Альбина Курти было без выборов заменено правительством Авдуллы Хоти путем перераспределения голосов депутатов с одобрения президента Хашима Тачи. Смена власти произошла с одобрения Конституционного суда, однако неслучайными кажутся заявления из отчета Еврокомиссии по Косово о «неправомерном политическом вмешательстве» в работу судебной системы.

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Пришедший после Курти к власти в Косово Хоти продемонстрировал полную лояльность США, в то время как президент Тачи позволял себе оскорбительные высказывания в адрес посредника ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака.

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