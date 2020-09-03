Вашингтон, 3 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Накануне встречи делегаций Косово и Сербии на высоком уровне в Вашингтоне и Брюсселе 4 и 7 сентября член Совета национальной безопасности США Роберт О'Брайен заявил, что от переговоров в США выиграют и Косово, и Сербия. О'Брайен вместе со Специальным представителем Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричардом Гренеллом является одним из организаторов встречи.
На своей странице в социальной сети Twitter политик опубликовал следующее заявление:
Напомним, 29 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что предложенная Вашингтоном повестка переговоров содержит пункт, неприемлемый для Сербии.
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