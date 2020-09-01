Берлин, , 22:18 — REGNUM Проект «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на угрозы санкций, высказанные сенаторами США оператору порта немецкого города Засниц, заявила 1 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в город Штральзунд.

Канцлер Германии Ангела Меркель Kleinschmidt

Об этом сообщает телеканал MDR.

По утверждению телеканала, Ангела Меркель выступила против угроз санкций США, которые могут быть введены против участников этого проекта.

«Правительство ФРГ намерено достроить газопровод «Северный поток — 2» несмотря на противодействия США», — цитирует телеканал слова Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон ввел санкции против компании-судовладельца морских трубоукладчиков, из-за чего были фактически остановлены работы по достройке морской части газопровода.

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