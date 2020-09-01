1 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Андрей Юрьевич Сафонов, , 21:37 — REGNUM Минул ещё один юбилейный, 80-й по счёту, год со дня начала Второй мировой войны. И ровно год со дня рутинного позора польской «партии власти» под названием PiS («Право и справедливость») и руководства Польши, демонстративно не пригласившего руководителя России на «празднование» годовщины столь знаменательного события. Много обидных для России слов было сказано первыми лицами Польши. Эти факты зафиксированы и представителями СМИ, и службами протокола того знаменательного саммита.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

У многих русскоязычных читателей тех новостей возникал вопрос: насколько верно передаёт руководство Польши настроение её граждан, известных широким разнообразием мнений даже и по менее безобидным вопросам? Для ответа на столь важный вопрос авторитетным французским институтом изучения общественного мнения IFOP (Institut d'études opinion et marketing en France et à l’international) по заказу новостного агентства Sputnik News был проведен опрос тысячи жителей Польши в возрасте старше 18 лет.

© ИА REGNUM

Как показал опрос, две трети опрошенных — 65% — выразили благодарность советским воинам за изгнание фашистских захватчиков в 1945 году из Польши, 27% не разделяют этого мнения, а оставшиеся 8% затруднились с ответом.

Таким образом, есть все основания усомниться в том, что нынешнее руководство Польши, во всяком случае «лучшая» его часть — ставленники партии PiS, выражает мнение большинства жителей своей страны. Но упорно продолжает вести население собственной страны под ответный удар противника в вовсю конструируемом ими конфликте, который региональным — в силу развёртывания в Польше американского контингента — не будет ни в коем случае.

То есть мы наблюдаем очередной виток исторической «спирали»: предвоенная ситуация 30-х годов прошлого века возрождается в новом качестве. В том же месте и при схожих обстоятельствах, предъявляющих всё те же вопросы, ответ на которые давно уже дан, причём окончательный и однозначный. Если, конечно, считать Вторую мировую войну завершённой.

Очень показательно совпадение цифр двух разных опросов: что выше упомянутого французского от IFOP, что российского — от ИА REGNUM «Вторая Мировая. Начало»: 65,9% респондентов последнего считают, что, если бы не СССР, война бы закончилась геноцидом и порабощением населения Польши. Что лишь на неполный процент больше доли респондентов французского опроса — 65% — благодарных Красной армии за изгнание фашистов из Польши.

© ИА REGNUM

Анализ опроса ИА REGNUM, а именно ответов на вопрос о судьбе Польши во Второй мировой войне, не вмешайся в ту ситуацию СССР, показывает, что две трети респондентов уверены в том, что геноцид и порабощение её населения носили бы куда больший масштаб. И в результате Польша понесла бы ещё большие потери, в чём уверено уже 81% опрошенных. И лишь 42% польских респондентов Агентства посчитали, что в этом случае потери их страны были бы ещё больше, но всё равно они составляют большинство; а воздержалась от ответа ровно четверть опрошенных.

Уинстон Черчилль по рассматриваемому вопросу более чем ясно сказал: «Без русских армий Польша была бы уничтожена или низведена до рабского положения, а сама польская нация стерта с лица земли. Но доблестные русские армии освобождают Польшу от фашистских захватчиков, и никакие другие силы в мире не смогли бы этого сделать».

Вопрос вообще давно закрыт, что признают также и вменяемые поляки, принявшие участие в упомянутых опросах, несмотря на всю свою обиду и боль, связанную с 1 сентября 1939 года.

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