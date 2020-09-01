Париж, , 20:58 — REGNUM В пятницу, 4 сентября, в Пантеоне (Париж) в рамках празднования 150-летия Третьей Французской республики Эммануэль Макрон выступит с речью в защиту республиканских ценностей. Об этом сообщает Le Figaro.

Президент Франции примет участие в праздновании 150-ой годовщины провозглашения Третьей республики, которое состоялось 4 сентября 1870 года. Макрон планирует выступить с решительной критикой «попыток сепаратизма», упомянуть о правах и обязанностей гражданина, о принципах Республики, таких как «равенство возможностей», светскость, социальная справедливость, гендерное равенство и защита французского языка.

Речь президента Франции связана с принятием этой осенью закона о борьбе с сепаратизмом. План по борьбе с «исламским сепаратизмом» был разработан еще в феврале, но в связи с пандемией его осуществление откладывается. Он включает запрет деятельности независимых иностранных имамов и контроль над финансированием мечетей.