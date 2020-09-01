Загреб, , 20:57 — REGNUM 31 августа во время присвоения звания лейтенанта кадетам хорватской военной академии им. Доктора Франьо Туджмана президент Хорватии и верховный главнокомандующий Зоран Миланович заявил, что Хорватия поддерживает НАТО, однако, прежде всего, исходит из своих национальных интересов. Он также пожелал кадетам, чтобы им никогда не довелось использовать приобретенные ими в академии знания во время реальных боевых действий в тех горячих точках, где «Хорватия не заинтересована присутствовать», сообщает хорватское новостное агентство Novlist 1 сентября.

«Ваши жизни не будут подвергаться угрозе без особой на то надобности», — заявил Зоран Миланович новоиспечённым офицерам.

Он подчеркнул, что их единственная задача — защита Хорватии. По словам верховного главнокомандующего, в соответствии с Конституцией именно он отвечает за их жизни и за целостность, независимость и обороноспособность Хорватии.