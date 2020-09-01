Париж, , 20:55 — REGNUM Во вторник, 1 сентября, партия «Непокоренная Франция» опубликовала призыв, обращенный к левым и зеленым силам, объединиться, чтобы победить на выборах в генеральные и региональные советы в марте 2021 года и таким образом «создать социальный и санитарный заслон».

Как сообщает «Агентство Франс Пресс», на выборах в генеральные и региональные советы «Наполненная Франция» предлагает союз партии «Европа Экология Зеленые», Французской коммунистической партии и новой левоцентристской партии «Общественное место». «Социалистическая партия» в этот список не вошла, что может осложнить переговоры.

«Глобальное потепление продолжается. Пандемия рискует вылиться во вторую волну. Уже скоро будут уничтожены сотни тысяч рабочих мест», — говорится в тексте, опубликованном «Непокоренной Францией».

По мнению авторов обращения, грядущие выборы несут в себе возможность создать «социальный и санитарный заслон», под которым понимается развитие траспорта, общественного питания, всеобщего образования и здравоохранения, оказание помощи предприятиям при условии соблюдения ими социальных и экологических норм, а также создание рабочих мест для молодых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Напомним, что на летнем съезде партии «Непокоренная Франция», состоявшемся 20−23 августа в коммуне Шатонёф-Сюр-Изер, лидер движения Жан-Люк Меланшон наладил сотрудничество с главой левого крыла партии «Европа Экология Зеленые» Эриком Пиолем.