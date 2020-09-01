Афины , , 20:55 — REGNUM Военно-воздушные силы Греции могут пополниться французскими истребителями «Рафаль» производства компании Dassault Aviation, сообщают 1 сентября греческие СМИ.

Утверждается, что из новых самолетов «Рафаль» сформируют новую эскадрилью.

При этом издание Parapolitika сообщает о договоренностях между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В рамках этих договоренностей Афины якобы намерены приобрести 10 новых самолетов «Рафаль C» версии F3-R, в дополнение к которым Париж безвозмездно поставит еще восемь истребителей версий F1 и F2 из наличия в частях ВВС Франции. В результате боевой состав ВВС Греции может пополниться на 18 современных истребителей.

В данный момент ВВС Греции располагают 24 французскими истребителями «Мираж-2000−5» Mk.2.

Такой шаг расценивается как ответ активизацию Турцией разведки месторождений углеводородов в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Стоит отметить, что эта информация СМИ пока не подтверждена официально ни в Париже, ни в Афинах.

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