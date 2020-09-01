Брюссель, , 20:54 — REGNUM 31 августа представитель Европейской комиссии Питер Стано заявил, что результаты выборов в Черногории повышают вероятность создания просербского и прорусского правительства в Подгорице. По его словам, это нарушит стабильность в регионе, сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 1 сентября.

«Черногория является важным партнерским государством в процессе присоединения к ЕС. Нам нельзя её потерять. Мы внимательно следим за событиями», — заявил Питер Стано.

В Брюсселе пока нет официальных комментариев по результатам выборов в Черногории, даже из НАТО, в которое в 2017 году вошла Черногория. Не поступало и официальных заявлений из ЕС, в переговорах с которым Черногория недавно открыла последнюю главу о присоединении. Но уже можно услышать неофициальные заявления тех политиков, которые внимательно следят за ситуацией на Западных Балканах.

По словам еврокомиссара, политики в Брюсселе заявляют о том, что возможное изменение политического курса в черногорском правительстве с европейского и трансатлантического на прорусский и просербский может стать «серьезной проблемой». Он выразил опасения, что в таком случае Западные Балканы больше нельзя будет считать «морем мира».

Напомним, что на прошедших 30 августа выборах в Черногории оппозиционные партии набрали достаточное количество голосов, чтобы закрепиться в однопалатном парламенте. Коалиция «За будущее Черногории» пришла второй, получив 32,52%, а оппозиционный блок, сложившийся вокруг партии «Демократы» в июле 2020-го, получил 12,55%. Четвертым идет оппозиционное гражданское движение URA с 5,57% голосов. В итоге оппозиция в Черногории может рассчитывать на 41 место и минимальное большинство в 81-местном парламенте, избираемом на четыре года.