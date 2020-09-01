Париж, , 20:51 — REGNUM Глава французского Совета мусульманской веры Мохаммед Муссауи призвал «проигнорировать» повторную публикацию Charlie Hebdo в среду, 2 сентября, карикатур на пророка Мухаммеда и отнестись с уважением к жертвам терроризма. Об этом сообщает Le Figaro.

«Мы научились игнорировать карикатуры. Давайте придерживаться данной позиции при любых обстоятельствах», — попросил Мохаммед Муссауи. «Свобода создавать карикатуры гарантирована всем. Свобода любить эти карикатуры или не любить их — тоже. Но ничто не может оправдать насилие», — добавил он и призвал сосредоточиться на приближающемся судебном процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 2 сентября, французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликует карикатуры на пророка Мухаммеда, в 2015 году спровоцировавшие теракт в редакции. Публикация приурочена к началу судебного процесса над 14 предполагаемыми сообщниками террористов, который будет проходить в Париже с 2 сентября по 20 ноября.

Читайте развитие сюжета: Charlie Hebdo: Макрон выступил в защиту «свободы богохульства»