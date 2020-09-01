Палермо, Италия, , 20:50 — REGNUM Очередной, третий военный корабль Италии, Gnv Allegra, во вторник, 1 сентября, вошел в порт Палермо для принятия нелегальных мигрантов, которые будут проходить на его борту двухнедельный карантин.

Первыми «постояльцами» третьего карантинного корабля станут 353 мигранта с борта судна Sea Watch 4, принадлежащего неправительственной организации из Германии и доставившего эту группу мигрантов из территориальных вод Ливии.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.