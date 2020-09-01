1 сентября 2020 | Время чтения 6 мин

Минский процесс уже стал «священной коровой» европейской дипломатии. Выход из Минска, о котором время от времени упоминает Украина – это прямое оскорбление даже не Европы, а конкретных европейских представителей: Олланда, Меркель, Сассоли, Урсулы фон дер Ляйен и многих других.

Андрей Ганжа, , 19:38 — REGNUM Когда первого президента Украины Леонида Макаровича Кравчука (86 лет) президент Владимир Зеленский назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, реакция политикума была преимущественно ироничной: «Ха, этот старый хрыч заболтает любые переговоры». Сатиры стали еще круче, когда Кравчук своим заместителем взял Витольда Павловича Фокина (88 лет). Шахтера, председателя Госплана УССР, последнего премьера Украинской ССР и первого премьера независимой Украины.

Витольд Фокин Иван Шилов © ИА REGNUM

Последние 27 лет Фокин пребывал в безвестности, командуя совсем не актуальным ныне Международным фондом гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией. И появляясь в прессе разве что в отблесках светских скандалов с его внучкой Машей. Ну, право же, какую опасность может представлять такой антиквариат для нынешних лидеров Украины: молодых, дерзких и не особо образованных?

«Сатирики», похоже, забыли поговорку о старом коне, который борозды не испортит. А глубина вспашки сейчас не особо и нужна. Наоборот, нежнее надо, нежнее — потому что предыдущие персоны конфликт углубили настолько, что Украине скоро останется только камни глодать. А о Макарыче уже не первый десяток лет ходит анекдот: когда во время дождя ему предложили зонт, от ответил: «Ні, ні, я вже так, проміж крапельками».

Ухмылки сатириков на глазах превращаются в гримасы после первых заявлений Витольда Фокина. Потому что «антиквариат» оказался «с норовом». Еще до своего официального назначения он заявил: «Эта работа имеет любительский привкус, потому что еще не определена моя роль в группе, я еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать. Потому что то, что на языке у других людей, координатор, разговоры и т. д. — это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет». А уж после вступления в должность показал, кто в хате профессионал.

Кравчук Александр Горбаруков © ИА REGNUM

29 августа в интервью газете «Страна» он предложил свое видение шагов по преодолению восточноукраинского кризиса:

особый статус для всего Донбасса, а не только для отдельных его районов;

выборы местных органов власти на подконтрольных Украине территориях, отмена которых стала громом среди ясного неба для тех, кто еще рассчитывал на объективность Центральной избирательной комиссии;

всеобщая амнистия, «чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров»

желательность прямых переговоров с руководством Л/ДНР.

31 августа Фокин направил в Верховную раду письмо о возможности проведения выборов на территории ОРДЛО. Текста документа в публичном обращении нет, но, по словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, «оно расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но оно кардинально другое».

Украинские сатирики-эйджисты взвыли, как от ожога. Пана Витольда срочно внесли в небезызвестный «Миротворец» как провокатора, манипулятора общественно значимой информацией и участника дестабилизации общественно-политической жизни Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков посчитал, что предложение Фокина является «нелепой политической спекуляцией». Партия Европейская солидарность назвала его интервью «планом демонтажа украинской государственности». Лидер зимы 2014 года и экс-секретарь Совета национальной безопасности (эпохи Порошенко) Александр Турчинов считает, что заявления Фокина — это «проявление не просто старческого маразма, а демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора». Более полный набор гневных реакций здесь.

Ну, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отдельные заявления Фокина не соответствуют его статусу в ТКГ.

Достоинство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Витольд Фокин явно ожидал подобной реакции и ответил на нее с восхитительным равнодушием старого ковбоя: «Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать… мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком». Еще Фокин добавил, что он «цитировал положение Минских договоренностей», и в данном случае он абсолютно прав.

Потому что «особый статус», «амнистия» и «выборы» — это почти прямая калька с 4, 5 и 9-го пунктов «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», а что до прямых переговоров, то следует отдавать себе отчет: за пять лет на территории, не подконтрольной Украине, сформировалась пусть и квази-, пусть и непризнанная, но своя элита, подкрепленная силой двух армейских корпусов и поддержкой России. Киев требует от них безоговорочной капитуляции с безрадостной перспективой и для них, и для населения этих территорий. А оснований для капитуляции, с учетом прошлых боевых результатов (Изварино, Иловайск, Дебальцево), у Донецка и Луганска нет никаких.

Кравчук и Фокин старые, а значит опытные и умные политические волки (другие не доживают), прекрасно понимают опасность другого требования Минского протокола: «11. Проведение конституционной реформы в Украине … (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)». Такая «конституционная новация», безусловно, вызовет взрыв «региональной зависти» и подобного рода преференций захотят большинство регионов Украины. И тогда не спасет даже федерализация, страна неуклонно начнет дрейфовать к развалу.

Прикрытие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кравчук и Фокин, которых вся жизнь научила, что компромисс — это не капитуляция, не игра в одни ворота, а путь взаимных уступок, полагают, что «если мы (Украина — А.Г.) согласимся с их (России — А.Г.) требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять конституцию для спецстатуса».

Каково будущее «эффекта Фокина»? В ближайшем будущем — никакого. Да и сам Витольд Павлович заметил в интервью «Стране», что его идеям «мешает большая, мощная, финансово обеспеченная группировка политических сил, которым война — мать родна». И сейчас большинство экспертов уверены, что Фокин на распутье: либо он действует в рамках согласованной позиции украинской делегации, либо он уходит из переговорного процесса.

Я склонен полагать иное: что Фокин будет тянуть время и ждать, когда уйдут остальные. На его стороне два фактора. Во-первых, Минский процесс уже стал «священной коровой» европейской дипломатии. Выход из Минска, о котором время от времени упоминает Украина — это прямое оскорбление даже не Европы, а конкретных европейских представителей: Олланда, Меркель, Сассоли, Урсулы фон дер Ляйен и многих других.

Карусель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но главное в другом. В интервью «Стране» Фокин упомянул один аспект, который обычно упускают из виду — экологический. «Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены. Нужно немедля организовывать работы по их очистке, иначе вода, предоставленная самой себе, заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря. Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария». Сказано сильно и остается только вспомнить, что за Черным морем следует Средиземное, со всеми грециями, италиями, франциями и испаниями по его берегам.

А если вспомнить триумфальное шествие «зеленых» на всех последних европейских выборах, то можно себе только представить электоральную реакцию европейского населения на такую перспективу.