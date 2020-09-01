Минск, , 19:02 — REGNUM Александр Лукашенко отказал гражданину Белоруссии, католическому митрополиту Тадеушу Кондрусевичу во въезде с территории Евросоюза. Официальную позицию Белорусского экзархата РПЦ по этому вопросу ждать не следует, сообщил его пресс-секретарь Сергий Лепин.

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«Друзья, по поводу истории с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем никаких официальных публичных комментариев ни от вл. Вениамина, ни от пресс-службы не будет. Ответов на вопросы о причинах такового вы тоже не получите. Надеюсь на понимание: не будет!», — сообщил Лепин посредством Facebook.

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«Мне остается только от себя лично выразить слова братской поддержки всей католической общине Белоруссии и пожелать ей благополучного разрешения сложившейся недоуменной ситуации — странной и опасной! Я надеюсь на скорое воссоединение католической паствы со своим первоиерархом. Пусть все будет хорошо!, — добавил Лепин. — Вместе с этим я хочу призвать всех не допустить обострения межконфессиональной обстановки в нашей стране. Не позволяйте провокаторам открыть еще и этот фронт».

Отметим, первоиерархом не только белорусских, но и католиков всего мира является римский понтифик. Сейчас престол в Ватикане занимает 266-й римский папа-иезуит Франциск.

Тадеуш Кондрусевич является архиепископом, митрополитом Минско-Могилёвским (с 2007 года), председателем Конференции католических епископов Белоруссии (с 2015 гола), членом специального совета Европы при Генеральном секретариате синода епископов Католической церкви, Конгрегации духовенства и Папского совета за справедливость и мир. Кондрусевич родился в 1946 году в БССР, осуществлял пастырское служение в РСФСР и Российской Федерации, с 2007 года занимает Минско-Могилёвскую кафедру.

Протоиерей Сергий Лепин при митрополите Минском и Заславском Павле (в августе внезапно получил от РПЦ отставку и покинул Белоруссию, патриаршим экзархом стал Вениамин) развил бурную политическую деятельность. В частности, он скандировал лозунг белорусских националистов на их русофобском митинге 25 марта 2018 года.

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Обсуждение проблемы возвращения Кондрусевича поддержал православный священник Андрей Яворец. На своей странице в Facebook он заявил: »Мне кажется, что ситуация с недопуском гражданина Беларуси и по совместительству — главу католиков Белоруссии, архиепископа Тадеуша Кондрусевича, к возвращению в Белоруссию и наша, БПЦ, (не)реакция — это тот самый случай, когда бессмертная цитата пастора Мартина Нимёллера не имеет себе альтернативы для описания реальности».

Оппонируя протоиерею, он добавил: «И поэтому, могу только сожалеть, что у нашего Христианского первосвященника ничего не нашлось сказать по поводу фактически гонений на другого Христианского первосвященника. Что ж, тогда не стоит удивляться, что в нашу защиту никто даже не заикнётся. Ну, и как всегда, при всём уважении к отцу Сергию Лепину, опять не могу не отметить этой то ли наивности, то ли сознательного недоговаривания. Опять про то, что «мы выражаем надежду, что власти разберутся». Ну да, как те же «власти» разобрались с погромом на Куропатах и насилием в местах заключения…».

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. … Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать», — процитировал Яворец сентенцию Нимёллера.

Отметим, когда в Белоруссии репрессировали трёх «пророссийских публицистов» («дело регнумовцев»), то промолчали многие православные священники. Зато высказался патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Павел, публично поддержав репрессивную русофобскую практику.

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