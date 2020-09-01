Бишкек, , 18:02 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 сентября, поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиеёва и узбекский народ с Днём независимости Узбекистана.

Киргизстанский лидер выразил надежду на то, что сотрудничество и стратегическое партнерство между Киргизией и Узбекистаном продолжит укрепляться.

«Хочу отметить, что под Вашим руководством значительно укреплена позиция Узбекистана в регионе и во всем мире, дают положительные результаты масштабные реформы, проводимые внутри Узбекистана», — подчеркнул Жээнбеков.