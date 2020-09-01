Москва, , 17:12 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести санкции в отношении Украины за запрет преподавания на русском языке, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Запрет обучения на русском языке на Украине, где русский язык является родным для миллионов людей, недопустим, Россия должна отреагировать и ввести против Украины санкции, отметил Миронов.

«Пора перестать обращаться в международные структуры и парламенты европейских государств в расчёте, что они как-то повлияют на Киев. Они ни разу не остановили дискриминацию русскоязычных граждан ни на Украине и в Прибалтике, ни где бы то ни было еще. У Москвы есть огромное количество способов надавить на украинские власти и самостоятельно заступиться за русскоязычных граждан на Украине», — сказал парламентарий.

1 сентября на Украине вступил в силу закон, согласно которому все русскоязычные школы с пятого класса переходят на украинский язык обучения. При этом для школ, где ведется обучение на языках Евросоюза, предусмотрены более комфортные условия: с пятого по девятый класс доля преподавания на украинском языке для них должна вырасти с 20% до 40%, в старших классах уже 60% учебного материала должно преподаваться на украинском языке. Для русскоязычных школ с пятого класса не менее 80% материала будет преподаваться на украинском языке.