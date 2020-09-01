Минск, 1 сентября 2020, 16:46 — REGNUM Кремль не понимал Александра Лукашенко, спасавшего себя и Белоруссию. Об этом 1 сентября в Барановичах заявил сам Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
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По его словам, он никогда не отворачивался от России — даже тогда, когда искал «выгодную» или «альтернативную» нефть в дальнем зарубежье.
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«Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России. — Прим. президентской пресс-службы)», — поведал Лукашенко.
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Он озадачил пул пропагандистов: «Нет Советского Союза — когда две противоборствующие опоры, но всегда понимающие, что есть красная черта. Поэтому я был за многополярность. А многовекторность — географический центр Европы у нас в Полоцке. И какую нам политику проводить?»
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«Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику, — сказал Лукашенко. — Почему мы всегда заявляли о многовекторности и многополярности: планеты и системы могут стабильно держаться, когда у них несколько опор. Когда выбивают одну, вторую опору, они начинают шататься и могут рухнуть. Поэтому я всегда был за многополярность».
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