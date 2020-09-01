Москва, , 16:22 — REGNUM После уничтожения Хиросимы ядерной бомбой японское руководство поводом для капитуляции новое оружие не посчитало. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября заявил доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России», посвящённом его книге «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Анатолий Аркадьевич Кошкин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

»В западной, в том числе и японской историографии Второй мировой войны сознательно затушёвывается тот факт, что японское правительство и военное командование не собирались капитулировать после уничтожения Хиросимы. Это принципиальнейший вопрос», — заявил Кошкин.

«В действительности японские руководители скрыли от народа факт применения американцами оружия огромной разрушающей силы, ядерного оружия, и продолжали готовить население страны к решающему сражению на своей территории в буквальном смысле слова до последнего японца», — подчеркнул он.

Вопрос о бомбардировке Хиросимы даже не был обсужден на заседании Высшего совета по руководству войной.

«Невзирая на уничтожение одной бомбой целого города и большинства его жителей, сторонники партии войны продолжали развёрнутую по всей стране подготовку населения к отпору врагу в случае вторжения», — отметил Кошкин.

По его мнению, именно начало боевых действий Советским Союзом против милитаристской Японии по многочисленным просьбам основных союзников — США, Великобритании и Китая — стало переломным моментом в этих событиях.

«Японская пропаганда утверждает, что все эти претензии, которые предъявляет нынешней России японская сторона, коренятся в нарушении пакта о нейтралитете, подписанного 13 апреля 1941 года. Это версия о том, что японцы «честно» выполняли свои обязательства, а коварный СССР нанёс Японии удар в спину», — отметил он.

При этом важным элементом этой пропаганды выступает тезис о том, что не было якобы никакой необходимости вступления СССР в войну, потому что Япония якобы была готова капитулировать перед американскими войсками.

«Советский Союз нанёс этот удар коварно и вероломно, не внеся никакого вклада в победу над милитаристской Японией», — изложил официальную позицию японской стороны Кошкин.