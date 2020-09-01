Барнаул, , 11:28 — REGNUM Алтайский общественник, кандидат медицинских наук, основатель Школы реальной политики Константин Емешин не стал бы доверять данным о том, что в 2020 году численность населения России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованный в СМИ проект единого правительственного плана, он пояснил:

Кладбище Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

« Это же план правительства РФ. А правительство — это политический орган, ему что выгодно, то и рапортует. Сделают чиновники плохой прогноз, а он потом не сбудется. Вот и будут рапортовать тогда, что они предотвратили беду… В общем — пустая бюрократическая интрига».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года процитировал РБК. В этой информации отмечено, что, по предварительной оценке, общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет.

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