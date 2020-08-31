Бывший белорусский министр Латушко сбежал в Польшу
Член президиума Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии, бывший министр культуры и посол в целом ряде стран Евросоюза Павел Латушко в ночь на среду уехал в Польшу. Об этом сообщают белорусские государственные и оппозиционные СМИ.
Лавров: Россия не видит смысла в контактах с русофобами в Белоруссии
Белорусские оппозиционеры, выступающие за ущемление русского языка и продвигающие русофобские тезисы, недостойны контактов с официальными представителями российского государства. Об этом 2 сентября в Москве заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая навопрос о взаимодействии с представителями белорусской оппозиции, сформировавшей Координационный совет по трансферу власти.
Белорусская экономика летит в пропасть. Лукашенко опять надеется на Россию
Прежде Россия ежегодно «поддерживала» Белоруссию на миллиарды долларов, надеясь на расширение и качественный рост промышленной кооперации, интеграции в целом. Однако этого не произошло. Лукашенко наложил вето даже на робкую попытку пяти пилотных проектов, а в юбилейном для союзного строительства 2019 году и вовсе загнал интеграционный эшелон в тупик. При этом он организовал похабную травлю российского посла — спецпредставителя президента РФ Михаила Бабича.
Лукашенко предпочитает сгноить доставшееся ему в наследство от СССР «фамильное серебро», нежели пойти на углубление экономической (не говоря уж о политической и гуманитарной) интеграции с Россией. Он демонстративно разбрасывается средствами белорусских налогоплательщиков и занимает за рубежом деньги под баснословные проценты, чтобы продемонстрировать «нефтяную независимость от России», закупая нефть в Норвегии, Саудовской Аравии и даже в США.
Лавров пообещал отстаивать права задержанных в Белоруссии журналистов
Власти Белоруссии считают «неприемлемой» ситуацию, «когда журналист ведёт стрим, в котором бичуется власть», и на такую работу журналистов «власть будет жёстко реагировать». Об этом 2 сентября в Москве заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
«Мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно позволяли вовлекать себя в действия, связанные с нарушением законодательства», — сказал белорусский министр.
Лавров рассказал об украинских боевиках в Белоруссии
На Украине готовят боевиков, целью которых является обострение ситуации в Белоруссии. Об этом заявил 2 сентября на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.
Белорусский СК возбудил дела после угроз парламентариям
Уголовные дела в связи с угрозами депутатам палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии, на фоне призывов оппозиции республики к отзыву законодателей, возбудил Следственный комитет по Брестской области. Об этом 2 сентября сообщили в управлении областного белорусского СК.
МИД Белоруссии: «Мы не позволили реализовать украинский сценарий»
«Мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий — сценарий «цветной революции», — заявил 2 сентября в Москве глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшие 14 дней. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице», — сказал Лавров.
В Госдуме в утечке про санкции РФ из-за Белоруссии увидели провал
В Госдуме в утечке Рейтера о том, что США могут рассмотреть возможность введения новых санкций против России в случае «более открытого вмешательства в дела Белоруссии», увидели провал.
В Минске 79 человек задержали в ходе протестов 1 сентября
Около 80 человек, включая журналистов, были задержаны 1 сентября во время протестных акций в Минске. Список задержанных опубликован в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».
Российские сенаторы оценили слова Тихановской о Крыме
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская добьется успеха на политической арене как человек, который пытается «усидеть на двух стульях». Об этом заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Белорусы Крыма» ответили на слова Тихановской о полуострове
Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской лишена здравого смысла, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
Пропавший белорусский рабочий найден мёртвым возле места протестов в Минске
Пропавший во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии рабочий Минского завода шестерен Александр Будницкий найден мертвым неподалеку от центра «Рига» в белорусской столице, возле которого происходили столкновения с правоохранителями. Об этом 2 сентября сообщает портал Tut. by со ссылкой на его знакомых и коллег.
В Канаде призвали власти Белоруссии вступить в диалог с протестующими
Белорусские власти должны освободить всех задержанных, в том числе журналистов и представителей оппозиции, а также начать диалог с протестующими и привлечь всех виновных в насилии к ответственности заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в ходе телефонного разговора с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом глава канадского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.
Помпео призвал власти Белоруссии впустить в страну главу местных католиков
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что власти Белоруссии должны позволить главе белорусских католиков митрополиту Тадеушу Кондрусевичу въехать в страну и позаботиться о своей пастве. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства 1 сентября заявил на своей странице в социальной сети Twitter.
Лукашенко планирует привлечь оппозиционера Латушко к ответственности
Переход бывшего министра культуры Белоруссии Павла Латушко в так называемый Координационный совет оппозиции означает, что им пересечена «красная линия», и это должно преследоваться по закону. Об этом 1 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт телеканал ОНТ.
Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить коллег
Немедленно освободить задержанных 1 сентября в Минске сотрудников СМИ, освещавших студенческую акцию протеста, потребовали в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ассоциации.
Задержанных в Белоруссии журналистов оставят в милиции до утра
Несколько задержанных в Минске журналистов останутся в районном управлении внутренних дел до утра, а утром 2 сентября их собираются судить. Об этом сообщает белорусский портал Tut. by со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.
Санкции стран Прибалтики в отношении Александра Лукашенко — это грубые попытки раскачать ситуацию в стране, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он 1 сентября заявил RT.
Задержанные 1 сентября в Минске и доставленные в отделение милиции журналисты останутся в нём до утра. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии сообщают РИА Новости.
По сообщениям очевидцев, участники акции протеста в Минске 1 сентября провоцировали ОМОН.
У посольства Белоруссии в Москве 1 сентября также собрались несколько человек.
Среди задержанных в ходе акции протеста в Минске девять журналистов, сообщают ТГ-каналы.
В Минске ОМОН окружил поющих протестующих на площади Независимости, сообщает ТАСС
В Белом доме поговаривают о санкциях против РФ из-за Белоруссии
Санкции могут быть введены в отношении России со стороны США из-за Белоруссии, сообщает 1 сентября Reuters.
Белорусский экзархат РПЦ пожелал католикам «воссоединиться с первоиерархом»
Александр Лукашенко отказал гражданину Белоруссии, католическому митрополиту Тадеушу Кондрусевичу во въезде с территории Евросоюза. Официальную позицию Белорусского экзархата РПЦ по этому вопросу ждать не следует, сообщил его пресс-секретарь Сергий Лепин.
«Друзья, по поводу истории с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем никаких официальных публичных комментариев ни от вл. Вениамина, ни от пресс-службы не будет. Ответов на вопросы о причинах такового вы тоже не получите. Надеюсь на понимание: не будет!» — сообщил Лепин посредством Facebook.
МИД Белоруссии подтвердил план визита Макея в Москву 2 сентября
Министр иностранных дел Владимир Макей 2 сентября прибудет в Москву с запланированным ранее визитом, сообщает 1 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.
«Да, всё по плану, завтра Владимир Макей будет в Москве», — цитирует его слова агентство ТАСС.
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вопрос Крыма — признавать его российским или нет — сложный для Белоруссии, заявила 1 сентября кандидат в белорусские президенты на минувших выборах Светлана Тихановская в LRT. Она заявила, что, идя на выборы, «озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым de jure украинский, а de facto — российский». Тихановская — белорусский оппозиционер, находящийся в Литве, — добавила, что «Крым отошёл другому государству» в противоречие «международным законам».
По информации ТГ-каналов, студенты, участвовашие в акции протеста в Минске, пытались пройти на территорию Белорусского государственного университета с бело-красно-белыми флагами.
В БГУ их не пустили, объяснив это тем, что вуз вне политики, в здании разрешена только символика страны и самого вуза.
Куба поддержала Лукашенко как законного президента Белоруссии
Правительство Кубы поддерживает Александра Лукашенко в качестве законного президента Белоруссии и отвергают любое иностранное вмешательство во внутренние дела этой страны, заявил 1 сентября глава МИД Кубы Бруно Родригес на официальной странице в Twitter.
«Куба заявляет о поддержке Александра Лукашенко как легитимного президента Белоруссии и решительно отвергает иностранное вмешательство во внутренние дела братского народа», — указано в заявлении.
В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
В Минске группа протестующих студентов прорвалась сквозь оцепление — видео
Группа участников студенческой акции протеста в Минске прорвалась сквозь оцепление милиции. Инцидент произошёл на проспекте Независимости в Минске.
СМИ вновь сообщают о задержании журналистов в Минске.
Тихановская оценила идею белорусской оппозиции создать партию
Намерение белорусской оппозиции создать партию показывает, что в Белоруссии живо «стремления к демократии», заявила 1 сентября участница минувших президентских выборов в республике Светлана Тихановская: «Поэтому я позитивно смотрю на инициативу [незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии] Виктора Бабарико создать свою партию».
Лукашенко назвал причину «многовекторности»: «Меня не понимали в России»
Кремль не понимал Александра Лукашенко, спасавшего себя и Белоруссию. Об этом 1 сентября в Барановичах заявил сам Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В Минске задержаны два десятка протестующих студентов
Порядка 20 участников студенческой акции протеста в Минске задержаны. Студенты доставлены в РУВД для разбирательства.
Лукашенко: Костёл вёл «антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду»
Католический митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич получил отказ в возвращении из Польши в Белоруссию, так как занимался мошенничеством, деятельностью против белорусского государства и его властей, а также получил некое задание в Варшаве. Об этом 1 сентября в Барановичах заявил Александр Лукашенко.
«Эта личность нас насторожила ещё раньше», — сказал Лукашенко, характеризуя Кондрусевича.
Напомним, что сегодня на акцию протеста вышли студенты.
Протестующие в Минске прорвали оцепление рядом со зданием КГБ, сообщает Life Shot.
Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России
Лукашенко заявил, что никогда «не отворачивался от России», а версия о том, что он повернулся на запад — не более чем медийная выдумка.
«Я опытный человек. Я же понимаю, что у нас очень сильно увязана производственная цепочка», — пояснил глава Белоруссии.
Президент Белоруссии Григорий Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что лидерам Прибалтики стоит быть аккуратнее с ним: «Никто меня не остановит из тех великих лидеров, которые сегодня управляют этими странами. И они пусть поаккуратней с Белоруссией».
В белорусской оппозиционной партии «Вместе» назвали свою долгосрочную цель
Белорусская оппозиционная партия «Вместе» считает проведение конституционной реформы в республике своей долгосрочной целью. Об этом говорится в телеграм-канале бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.
Россия обсуждает с Белоруссией рефинансирование белорусского долга
Отработку на техническом уровне реструктуризации долга Белоруссии перед Россией начали финансовые ведомства двух стран. Об этом 1 сентября сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов рассказал о ходе процесса над реструктуризацией долга Белоруссии
Власти РФ будут отрабатывать условия кредита для Белоруссии на техническом уровне. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы», — сказал Силуанов.
Лукашенко: Оппозиция устроит такую резню, что Украина покажется цветочками
Александр Лукашенко уверен, что его поддерживают миллионы людей, а стремящаяся отобрать у него власть оппозиция намерена раздробить Белоруссию и устроить кровавый террор. Об этом он заявил 1 сентября в Барановичах.
Лидер КПРФ сравнил Тихановскую с «красивым сарафаном»
Бывшего кандидата в президенты БелоруссииСветлану Тихановскуюиспользуют заинтересованные силы. Такое мнение 1 сентября на «Уроке мужества», проведённом для старшеклассников в школе имени Косыгина посёлка Архангельское Московской области, высказал лидер КПФР Геннадий Зюганов.
Депутаты Рады принесли в сессионный зал государственный флаг Белоруссии
Депутаты Верховной рады принесли в сессионный зал государственный флаг Белоруссии в знак поддержки властей страны.
Лукашенко угрожает чиновникам-перебежчикам уголовной ответственностью
Вошедшие в оппозиционный Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии экс-чиновники «ответят за свою деятельность по закону». Об этом 1 сентября в Барановичах заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Пока Россия унижается перед Минском, Германия устраивает ему порку
МИД Белоруссии снова в скандальных хрониках — на этот раз из-за лишения журналистов зарубежных СМИ возможности исполнять свой профессиональный долг легально. Показательно, как в этой ситуации повели себя Москва и Берлин.
В Минске силовики начали задерживать участников студенческой акции протеста
В столице Белоруссии Минске силовики начали задерживать участников студенческой акции протеста, сообщает 1 сентября портал Tut.by.
Около входа в Белорусский государственный университет собрались студенты, которые пытались пройти в здание с бело-красно-белыми флагами. Внутрь никого не пустили, объяснив это так: БГУ — вне политики, а внутри здания разрешена только символика страны и самого вуза.
Лукашенко вспомнил об «общем Отечестве от Бреста до Владивостока»
«Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России. — Прим. госинформагентства БелТА) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество, — сказал Лукашенко. — Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока».
Лукашенко назвал санкции Прибалтики «вяканьем из-под забора»
Страны Прибалтики не сами приняли решение о введении санкций против Белоруссии, на это им была дана команда. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил журналистам в Барановичах сегодня, 1 сентября.
Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику — Лукашенко
Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику вне зависимости от того, как складывается ситуация. Об этом 1 сентября заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.
Александр Лукашенко: «Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война, когда одни на других. Вот этого быть не должно! Но не переживайте — этого не будет».
Лукашенко вновь пообещал проводить «многовекторную политику»
Прозападная оппозиция желает «порезать на куски» Белоруссию, однако ей этого сделать не удастся. Такое мнение высказал 1 сентябряв Барановичах Александр Лукашенко.
«Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику», — пообещал Лукашенко.
В Минске закрыта станция метро «Площадь Победы», сообщает БелТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.
«Сегодня в 11:45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро «Площадь Победы». Поезда следуют без остановки на данной станции», — говорится в сообщении.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
Лукашенко пригрозил заблокировать транзит с Запада на Восток
В ответ на решение постсоветских республик Прибалтики ввести санкции против официального Минска может быть принято несколько ответных мер экономического характера. Об этом 1 сентября в Барановичах заявил Александр Лукашенко.
Во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания Лукашенко высказался о санкциях, которые применили к официальному Минску прибалтийские республики. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко об этом высказался так: «Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора».
Александр Лукашенко:
«В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России — прим. БелТА) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока».
БелТА
Александр Лукашенко высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией. Об этом глава государства заявил 1 сентября, отвечая на вопросы журналистов при посещении Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.
Александр Лукашенко пообщался с местными жителями в Барановичах и исключил возможность гражданской войны в Белоруссии:
«Если мы начнём друг друга ломать через колено — из этого знаете, что получится. Это будет минимум гражданская война, когда одни на других. Вот этого быть не должно»
Болтон назвал, от чего зависит «политическое выживание» Лукашенко
На сегодняшний день «политическое выживание» президента Белоруссии Александра Лукашенко зависит от Кремля. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию в Белоруссии.
Белоруссия попросила Россию о рефинансировании госдолга
Правительство Белоруссии направило заявку в правительство России на рефинансирование белорусской задолженности перед российскими кредиторами. Москва не комментирует обращение белорусских партнёров.
Лавров назвал поведение властей Литвы в отношении Белоруссии «неприличным»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике политику правительства Литвы в отношении Белоруссии.
На БелАзе заявили о штатной работе завода
Белорусский автомобильный завод, расположенный в городе Жодино, работает в штатном режиме. Появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что предприятие приостановило производство, не соответствуют действительности. Об этом 1 сентября заявили в пресс-службе БелАЗа.
Лавров: РФ в случае с Белоруссией будет исходить из своих обязательств
Россия в ситуации с Белоруссией будет действовать согласно имеющимся у нее обязательствам перед белорусской стороной. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.
«Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают. У нас есть основания полагать, что с госпожой Тихановской они работают совсем не демократическими методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Белоруссии», — сказал Лавров.
Литва работает с Тихановской методами, нарушающими суверенитет Белоруссии, считает Сергей Лавров.
«Мы свою позицию очень четко изложили. Мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь, — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров. — И, конечно, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне».
Как ранее сообщалось, 2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Лаврова и Макея в Москве.
Лавров назвал реформу Конституции Белоруссии оптимальной для диалога
Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, позиция России в отношении Белоруссии будет основываться на международном праве, а также на заключённых с этой страной обязательствах.
Глава МИД РФ также отметил, что Россия в ситуации в Белоруссии будет руководствоваться международным правом и существующими между странами обязательствами.
Россия считает, что предложенная президентом Белоруссии конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога в стране, отметил Лавров.
Необходимости в навязывании посреднических услуг в Белоруссии нет, заявил 1 сентября Сергей Лавров.
Заседание СБ ООН по «формуле Арриа», где будет обсуждаться проблема прав человека в Белоруссии, намечено на пятницу, 4 сентября.
«Заседания по «формуле Арриа» не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Для проведения таких заседаний не требуется согласие членов Совбеза. Участие в них не является обязательным», — цитирует РИА Новости собственного источника в Совбезе.
Тихановская увидела в заявлениях Путина угрозу суверенитету Белоруссии
Отправка российских силовиков в Белоруссию была бы серьёзным нарушением суверенитета республики. Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в Минск.
SVT: «Путин считает, что Лукашенко доставляет неприятности»
По информации журналистов шведского телевещателя SVT в результате состоявшихся 30 августа массовых протестов в Белоруссии были арестованы порядка 150 человек. По мнению международного корреспондента SVT Берта Сундстрёма целью предстоящей встречи президентов Путина и Лукашенко будет демонстрация единства. Однако взаимоотношения между двумя главами государств не столько гладки, так как Лукашенко находится в подчиненном положении у Путина. Об этом 31 августа Сундстрём рассказал в студии SVT.
Комментируя акции протеста в день рождения Лукашенко, Сундстрём заявил следующее:
«Шла уже третья неделя подряд. На улицах были десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей, и у всех действительно были одни и те же требования: «Лукашенко хватит, тебе надо уйти».
«И каковы отношения между двумя лидерами?», — спросила ведущая.
«Плохие. Путин свысока смотрит на Лукашенко, которого он считает примитивным. И Лукашенко тоже не хочет, чтобы Путин принимал решения на той территории, которую Лукашенко считает своей страной… Лукашенко пытался выступать против инициатив Путина и сказал «нет» многому из того, чего хотел Путин, поэтому Путин считает, что Лукашенко доставляет неприятности», — ответил Сундстрём.
Эстония и Литва запретили Лукашенко въезд на их территорию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет посетить Эстонию и Литву. Въезд в эти страны ему запрещён. Как следует из опубликованного министерством иностранных дел Эстонии списка представителей белорусских властей, которым запрещается въезд в республику в соответствии с законом о международных санкциях, в него вошёл и белорусский лидер.
В День знаний 1 сентября первый урок в учреждениях общего среднего образования Белоруссии пройдет на тему «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Как сообщает БелТА, «урок должен вызвать у учащихся чувство гордости за достижения Беларуси в годы независимости, поспособствовать воспитаю гражданской ответственности, побудить к инициативности и творческой активности».
Всего в школах и гимназиях в новом учебном году будут учиться около 1 млн 55 тыс. учащихся (в 2019—2020 учебном году — 1 млн 30 тыс.). Из них первоклассников — 114 тыс. Будут функционировать 2990 государственных учреждений общего среднего образования. К 1 сентября вводятся три новые школы: в Витебске, Минске и поселке Копище Минского района. Это большие современные учреждения образования, каждое из которых рассчитанно на 1020 учащихся.
Обвинение в участии в массовых беспорядках предъявлено белорусскому оппозиционеру Павлу Северинцу, следствие продлило ему срок содержания под стражей на 2 месяца. Об этом сообщила супруга политика Ольга Северинец во вторник, 1 сентября, на своей странице в Facebook.
Белорусская оппозиция объявила о создании новой партии
Новую партию «Вместе» создадут в Белоруссии представитель так называемого координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и бывший кандидат в президенты республики Виктор Бабарико. Об этом говорится в их обращении, опубликованном 31 августа в YouTube.
Задержанных во время акции протеста в воскресенье, 30 августа, в Минске футболистов клуба «Крумкачы» («Вороны») Сергея Козеку и Павла Расолько отпустили из милиции.
Ранее сообщалось, что футболисты не участвовали в протестах, а возвращались с тренировки.
«Вооруженные силы сегодня, кроме защиты воздушного пространства, решают широкий спектр задач: это и обеспечение или оказание помощи органам пограничной службы в охране сухопутной границы, это и охрана важных государственных объектов и объектов на коммуникациях», — сказал Муравейко.
Он также отметил, что армия не может оставить без внимания и такие важные и священные для белорусского народа моменты, как памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны.
Заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что не стоит шутить с белорусской армией.
«Уровень боеготовности достаточно высокий, а мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли, выше всяческих оценок, которые возможно дать тем результатам, которые они показали. Поэтому я бы не рекомендовал кому-то сегодня шутить с белорусской армией. Потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок, и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим», — сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ 31 августа.
Белорусская оппозиция намерена обратиться за помощью к ЕС, если ей не удастся завязать диалог с властями «или произойдет еще что-то особенное». Об этом заявила в эфире программы гостелерадио Литвы LRT «Тема дня» Светлана Тихановская.
«Если не удастся добиться того, чтобы власть пошла на диалог с нами, или произойдет еще что-то особенное, мы вынуждены будем обратиться за помощью к ЕС или нашим соседям», — сказала Тихановская.
При этом она подчеркнула, что в настоящее время оснований для такого обращения нет.
Белый дом вступился за «граждан Белоруссии», которым «мешает Россия»
РФ должна дать Белоруссии «честно выбирать своих лидеров», заявила 31 августа журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни: «Россия должна уважать суверенитет Белоруссии и право граждан этой страны свободно и честно выбирать своих собственных лидеров».
Белорусская оппозиция не получила от российского посольства в Минске ответ на просьбу о встрече с руководством дипмиссии, заявил ТАСС член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко.
«Сегодня под влиянием внешних сил пытаются внести раздор и вбить клин между белорусами, спекулируя на непонятных символах, на нашей белорусской истории, — сказал Павел Муравейко. — К счастью, у нас есть определенный инструментарий работы по данным направлениям. Надеюсь, что все вопросы будут решены, и в Беларуси будут мир и стабильность».
Под влиянием внешних сил сегодня пытаются внести раздор и вбить клин между белорусами. Такое мнение высказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии — начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ.
Ранее пресс-служба Тихановской сообщила, что она намерена выступить перед членами Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.
«Наша столица контактировала с командой Тихановской, чтобы пригласить ее выступить на неформальной дискуссии совета по «формуле Арриа», дата встречи и другие детали пока обсуждаются», — сообщили ТАСС в постпредстве Эстонии при ООН.
Встреча Совета Безопасности ООН с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской может пройти по запросу Эстонии в режиме неформального обсуждения.
По словам Знака, стратегия Координационного совета оппозиции Белоруссии успешна, представители власти говорят о диалоге. Он также назвал важными заявления из РФ и ЕС о признании совета. По его мнению, Координационный совет оппозиции Белоруссии пора превращать в юридически зарегистрированное общественное движение.
Более 4 тыс. человек состоят в расширенном составе Координационного совета белорусской оппозиции, еще 10 тыс. заявок пока не обработаны. Об этом в ходе пресс-конференции 31 августа заявил член президиума Координационного совета Максим Знак.
«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Белоруссии, и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей», — цитирует ТАСС Макинэни.
Соединенные Штаты поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Белоруссии, а также призывают Москву «уважать суверенитет» Минска. Об этом заявила на брифинге 31 августа пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Координационный совет белорусской оппозиции назвал задержание члена президиума Лилии Власовой и аресты членов президиума Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, а также возбуждение дела против самого совета политически мотивированным давлением.
«Мы полагаем, что всякое давление на членов Координационного совета должно быть остановлено, — цитирует ТАСС оппозиционеров. — Все стороны должны способствовать разрешению общественно-политического кризиса исключительно путем диалога».
Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой лишился должности
О лишении Павла Пустового дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса, а также должности посла Белоруссии в Испании сообщает 31 августа БелТА.
19 августа Пустовой заявил о поствыборных событиях в Белоруссии, что «такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века», и что «для её мирного разрешения, на мой взгляд, следует, во-первых, провести пересчёт результатов голосования».
Женщины выстроились в так называемую цепь солидарности возле костела Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел) на площади Независимости в центре белорусской столицы. Через громкоговорители их призывают прекратить несанкционированное массовое мероприятие.
Правоохранители не вмешиваются, однако несколько бойцов ОМОНа подошли к женщинам и попытались с ними поговорить. Женщины в ответ начали водить хоровод и попросили правоохранителей им не мешать. Участницы хоровода призывали прохожих присоединиться, одна из них держала бело-красно-белый флаг, ставший символом белорусских протестов.
Из костела стали выходить люди, собравшиеся начали молитву, затем вместе с прихожанами стали ходить вокруг костела, присоединившись к крестному ходу. Колонну возглавляли священнослужители. Затем прихожане направились за священниками в костел, а участники акции вновь выстроились в «цепь солидарности».
ТАСС, 31 августа
Несколько десятков женщин собрались 31 августа в центре Минска на акцию протеста против результатов недавних президентских выборов, сообщает ТАСС.
В МИД Белоруссии уверены, что здравый смысл вскоре возобладает:
«Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться».
По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии, какие-либо попытки санкционного воздействия приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту.
«История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением.
Более того, наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано», — сказал он.
«Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, всё меньше и меньше. И это прискорбно констатировать.
Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, «самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат», — сказал пресс-секретарь МИД Белорусии А. Глаз.
Белорусские власти примут адекватные меры в ответ на введение странами Прибалтики санкций в отношении белорусских чиновников. Об этом заявили 31 августа в пресс-службе МИД Белоруссии.
Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой освобожден от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как сообщает БелТА, Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
«Также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации», — говорится в сообщении.
На площади Независимости в Минске, где в последние дни массово собирались протестующие, вечером 31 августа пустынно. Слоган оппозиции «Каждый день» не оправдался: сегодняшняя акция собрала около 20 человек, сообщает RT. Милиция проводит беседы, никого не задерживая. Костёл открыт для прихожан.
Член гомельского отделения Координационного совета белорусской оппозиции Василий Поляков задержан 31 августа в Гомеле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД местного облисполкома.
Поляков пошел в суд центрального района Гомеля, чтобы узнать о судьбе задержанных в ходе акций протеста оппозиции 30 августа. Когда он вышел из суда, его самого задержали милиционеры.
Самый острый и обсуждаемый вопрос сейчас в белорусском обществе — это вопрос насилия и усердно навязываемый западными, белорусскими оппозиционными и некоторыми российскими СМИ тезис о чрезмерном и неправомерном применении силы белорусскими омоновцами по отношению к «мирным протестующим» во время пресечения беспорядков.
Да, действительно, есть множество видеозаписей, на которых эти «мирные протестующие» избивают омоновцев, сбивают их автомобилями, применяют против них бутылки с «коктейлями Молотова» и фейерверки, бросают булыжники, избивают арматурой и т.п., но ни одной фотографии пострадавшего омоновца… нет?! Есть только некие абстрактные цифры пострадавших омоновцев с упоминанием травм, в том числе, по заявлению самого Лукашенко, одному из омоновцев ударом сзади перебили позвоночник, сделав его инвалидом на всю оставшуюся жизнь. И это на фоне сотен красочных фотографий последствий применения омоновцами дубинок к участникам протестов, которые своих имён не скрывают, пишет автор ИА REGNUM Фёдор Яковлев.
Белорусские информационные войны по-лукашенковски
10 августа 2020 года белорусы проснулись в совершенно другой стране, поскольку за одну ночь были разрушены, а последующие два дня окончательно похоронили мифы о единстве белорусского народа и Белоруссии как мирном бесконфликтном государстве. Как и в других постмайданных странах, в том числе её ближайшей соседке Украине, раскол на сторонников майдана и его противников, особенно после вспышек насилия, как с одной, так и с другой стороны, сделал непримиримыми врагами друзей, соседей, коллег по работе и даже родственников. Для большинства белорусов это стало такой неожиданностью, что они и по прошествии трёх недель продолжающихся в разных формах протестов не могут поверить, что этот раскол белорусского общества — не досадный случайный эпизод в истории их государства, а его новые реалии, в которых белорусам отныне и придётся жить как минимум в ближайшие несколько десятков лет.
По словам Санько, епархиальная машина, в которой ехал митрополит, вернулась в Минск, ее пропустили через польско-белорусскую границу.
«Мы будем просить разъяснений в Государственном пограничном комитете и в МВД, на каком основании было отказано во въезде, — заявил Санько ТАСС. — Апостольская нунциатура (посольство) уже поставлена в известность, Ватикан уже в курсе».
Глава белорусских католиков митрополит Тадеуш Кондрусевич, который был остановлен 31 августа на польско-белорусской границе, вынужден был остаться на территории Польши. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.
Цепкало считает, что Тихановская должна была заявить о том, что она победила на выборах.
«И тогда можно было бы формировать параллельные структуры, которые бы приносили, грубо говоря, ей присягу», — сказал он.
При этом он отметил, что «мы на большее и не рассчитывали, потому что мы понимали, что ее муж в заложниках находится».
Незарегистрированный кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало считает, что республика должна иметь хорошие отношения с Россией.
«Никаких факторов, которые могли бы вбить клин в братские отношения, существующие между россиянами и белорусами, нет. Я думаю, что никто не захочет этого делать», — сказал он 31 августа в эфире «Эхо Москвы».
Антон Родненков вызван в СК Белоруссии 1 сентября в 10 утра.
Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос пресс-секретаря Координационного совета оппозиции Антона Родненкова в качестве свидетеля. По какому делу, не сообщается.
«Или второй мотив — это прославиться. Но прославиться, будучи Иудой — ну это как-то слабенькая слава такая, — заявил глава белорусского МВД. — Я против того, чтобы кому-то мстить. Но в глаза каждому посмотреть надо».
«Везде есть ноющие о правительстве плохом. Покажите мне ту страну, где их нет. Но если ты чего-то не хочешь, просто тихо напиши рапорт, — сказал RT Караев. — А вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику — это явно за какую-то обещанную сумму».
Милиционеры, которые демонстративно увольнялись на фоне протестов в Белоруссии, сделали это либо за деньги, либо желая прославиться, считает министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что на территорию страны после начала акций протеста оппозиции не вводились подразделения российских военных, полиции или Росгвардии.
«Ни одного российского военнослужащего или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел», — заявил RT Караев.
«Пусть журналисты тоже соображают, что камни и пули, палки и кулаки летят без разбора, и выбрать сознательно и обойти… Ну пусть отойдут на несколько метров и со стороны снимают, нет же, лезут в самое пекло, — отметил глава МВД Юрий Караев. — И сами [журналисты] иногда виноваты [в получении травм], и мы бываем иногда виноваты — перегибаем. Тоже их [правоохранителей] всё время учу, что с прессой ссориться нельзя».
Глава МВД Белоруссии считает, что представители органов правопорядка должны помнить про права журналистов и не препятствовать их работе.
«Поступать [журналистам при освещении ситуации в Белоруссии] так же, идти снимать, объективно освещать правду, помнить о личной безопасности, помнить о том, что освещать объективно нужно в обе стороны, — сказал в интервью RT Караев. — А сотрудникам правопорядка тоже нужно помнить, что журналист имеет право на съемку, это его работа».
Глава МВД Караев при этом заметил, что «те же, кто был там из любопытства, ни в кого ничего не швырял, снимал на телефон — это не преступление».
«Мы не кровожадные люди и за это их трогать не будем», — сказал он.
Глава МВД Белоруссии привел пример, как на площади возле универсама «Рига» в ночь на 11 августа его лично встретил с переломанной рукой начальник районного управления.
По словам главы МВД Юрия Караева, перед ведомством стоит задача на 100% идентифицировать всех виновных:
«Все, кто кидал, кто поджигал, всех, кто там был. — Использовать камеры и все остальные средства. Их друзья выкладывают видео. Все пойдет в ход».
«Это сотни людей, но времени достаточно, спешить некуда, — заметил министр. — Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, кто к этому причастен, и тому будет объективное подтверждение на видео — ответят все».
Протесты в Белоруссии теряют перспективу — эксперт
Протесты в Белоруссии идут на убыль, забастовочные движения постепенно стихают, а Запад не заинтересован протестные настроения подпитывать. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».
Кабмин ФРГ призвал власти Белоруссии к диалогу с «желающими свободы»
Правительство Германии твердо занимает сторону протестующих в Белоруссии и призывает президента Александра Лукашенкок диалогу с оппозицией, посредником в которых готов быть ОБСЕ, заявил 31 августа официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.
По его словам, «репрессии Лукашенко и его сил» не смогли запугать людей, «желающих свободы, политических изменений и своего участия в них».
На акциях протеста в Белоруссии после выборов пострадал 131 сотрудник правоохранительных органов, 28 до сих пор в госпитале, сообщил RT глава МВД Юрий Караев.
В Латвии опубликован список белорусских чиновников с запретом въезда
МИД Латвии опубликовал полный список должностных лиц Белоруссии, которым будет закрыт въезд на территорию страны, сообщает 31 августа пресс-служба ведомства.
Список из 30 человек возглавляет президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как компенсировать будем? Цена разрыва с Белоруссией для Украины — $6 млрд
Украинский политолог Николай Спиридонов призывает политиков из Киева, ратующих за разрыв дипломатических отношений с Белоруссией, не забывать, что только официальный товарооборот между странами составил в 2019 году 5,8 млрд долларов.
Об этом эксперт заявил в своем комментарии сегодня, 31 августа.
Спиридонов отметил, что кроме официальной цифры, все понимают, что у Украины и Белоруссии есть и теневой товарооборот, в обход антироссийских санкций.
«Потери для украинской экономики будут очень ощутимыми. Чем будем компенсировать?» — задается он вопросом.
Спиридонов отмечает, что если формальным поводом для властей Украины является подавление протестов, то тогда Киеву нужно разорвать отношения также с Германией, Францией и США, поскольку там тоже «не особо церемонятся с протестующими».
Протесты в Белоруссии: «Запад опасается реакции России»
Западные страны хотят использовать ситуацию в Белоруссии в своих интересах, но боятся обострения в отношениях с Россией. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».
Евросоюз и Белоруссия: «хотят кого-то вместо Лукашенко, но не Тихановскую»
Лидеры Евросоюза оказались в растерянности из-за событий в Белоруссии. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».
Политолог: Латвия не знает, как извлечь пользу из белорусского протеста
Латвия оказалась в двусмысленном положении из-за политического кризиса в Белоруссии. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».
«Тихановская нужна, только чтобы убрать режим Лукашенко» — эксперт
Белорусский протест оказался полностью зависим от воли политических элит соседних с Белоруссией государств. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».
«2 сентября запланирован визит министра иностранных дел Беларуси в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым», — сообщил БелТА начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз.
В Минске у посольства Литвы состоялся митинг против вмешательства во внутренние дела Белоруссии, сообщает БелТА.
«2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве», — сказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем запланированы на 2 сентября в Москве.
В Минске задержана член президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова.
«Лилия Власова, член президиума Координационного совета, задержана сегодня ДФР (департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля — прим. ТАСС). Ранее утром она была вызвана к 15:00 в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге», — сообщила пресс-служба совета 31 августа.
Украинский политик: почему же официальный Киев так боится Лукашенко?
Украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко заявил, что не понимает, почему официальный Киев до сих пор боится прямо заявить, что Александр Лукашенко — «нелегитимный президент».
Об этом политик заявил в своем комментарии сегодня, 31 августа.
Черненко отмечает, что можно «сколько угодно» присоединяться к позиции ЕС и ставить на паузу дипломатические отношения, но неужели Киеву так трудно четко артикулировать, что Лукашенко — «нелегитимный президент».
Политик также предлагает план — выступить против Лукашенко на уровне Верховной рады.
«Если этого не хочет сделать офис президента Украины или МИД, то позвольте хотя бы это сделать парламенту. Дайте из администрации отмашку «слугам», в душе большинство из них не против», — подчеркивает Черненко.
«Не понимаю, чего боится официальный Киев? Почему для Литвы, экономика которой реально пострадает, если Беларусь остановит транзит и откажется от литовских портов, ситуация как раз понятная, о чем было заявлено на всех возможных уровнях. Неужели украинская власть боится испортить отношения с неадекватным престарелым диктатором, который с автоматом бегает по собственному дворцу», — заявляет также экс-депутат.
Эксперт: санкции Прибалтики — декорация для вечной «борьбы» с Лукашенко
Страны Прибалтики ввели против Александра Лукашенко декоративные санкции, потому что на самом деле ничуть не возражают против его дальнейшего пребывания во главе Белоруссии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
На Западе не хватает ресурсов на белорусский майдан — политолог
Запад не проявляет глубокой заинтересованности в белорусских событиях из-за того, что сейчас есть другие более острые проблемы, связанные с пандемией и мировым экономическим кризисом. Об этом 31 августа заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24».
В Белоруссии ещё 173 человека задержаны во время беспорядков
В ходе несанкционированных акций протеста, которые состоялись в Белоруссии 30 августа, сотрудниками правоохранительных органов было задержано 173 человека. Об этом 31 августа сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
«Функции президента в этой части могут быть несколько упрощены. Что касается судей высших судов — да, а что касается назначения судей областных и районных судов — думаю, это можно передать местным советам», — сказал председатель Верховного суда Белоруссии.
Он отметил, что у Верховного суда есть и другие предложения по функционированию судебной системы, которые можно отразить в новой Конституции, но их пока рано озвучивать. «Мы готовы их представить главе государства или в конституционную комиссию», — добавил Валентин Сукало.
Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало допустил передачу функций президента страны по назначению судей областных и районных судов на местный уровень. Об этом он заявил 31 августа журналистам, сообщает БелТА. По словам Сукало, в судах всех уровней работают 1239 судей. Он считает, что нет необходимости, чтобы всех их назначал глава государства.
Политолог объяснил нежелание Лукашенко говорить о протестах с Западом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко понял, что в сложившемся политическом кризисе он может опереться только на Москву. Об этом 31 августа заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24».
«Новая Украина Германии не нужна» — о белорусском протесте и влиянии Запада
В Евросоюзе нет единой политической позиции в отношении будущего Белоруссии. Об этом 31 августа заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24».
«Помнят про Крым и Донбасс» — о политике Запада в отношении Белоруссии
Запад не может действовать в Белоруссии так же, как он это делал в 2014 году и позже на Украине. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24».
«Лукашенко протрезвел: никто кроме России не поможет» — эксперт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в результате протестов осознал, что у него нет настоящих союзников, кроме Москвы. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24».
«На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределенный срок установить запрет на въезд в Латвию для 30 должностных лиц Республики Беларусь», — говорится в сообщении латвийского МИД от 31 августа.
Наряду с Латвией Литва и Эстония также запретили въезд в страну президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам из-за ситуации после президентских выборов.
Главу католиков Белоруссии Кондрусевича не впускают из Польши
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, являющийся главой Римской католической церкви в Белоруссии, в настоящее время находится на белорусско-польской границе и не пропускается белорусской стороной на территорию республики. Об этом 31 августа сообщил врио пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.
Песков: РФ обязана помочь Белоруссии силой, согласия Совфеда не требуется
Владимир Путин не нуждается в согласовании ввода российских военнослужащих на территорию Белоруссии для стабилизации обстановки в другой части Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 31 августа заявил журналистам глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.
Латвия закрыла границы для Лукашенко
Въезд в Латвию запрещен президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. Сообщение об этом опубликовано 31 августа на сайте латвийского МИД.
Вывод белорусских грузов из портов Литвы в наших интересах. Надо поддержать
Западные санкции могут привести к транспортной блокаде Белоруссии со стороны ЕС, при этом потеря белорусского транзита больно ударит по экономике Литвы и Латвии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы.
Россия может помочь Белоруссии с изменением конституции — Песков
Российская сторона готова помочь Белоруссии в работе по изменению конституции, так как имеет свежий и богатый опыт. Об этом 31 августа рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если Лукашенко снова выигрывает выборы»: белорусская оппозиция в тупике?
Белорусская оппозиция не имеет внятной политической стратегии и запуталась в собственных требованиях. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24».
Протесты в Белоруссии: «взять нахрапом, как на Украине, не удалось»
Попытка использовать антироссийскую повестку лидерами белорусской оппозиции обернулась провалом. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24».
Минобороны Белоруссии в очередной раз выявило «признаки гибридной войны»
Сейчас в Белоруссии «признаки гибридной войны» прослеживаются и выражаются в том, что на население постсоветской республики оказывается информационное воздействие, направленное на формирование у него мнения о необходимости противодействия властям. Об этом 30 августа в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил начальник Научно-исследовательского института Вооруженных сил республики Виктор Тумар.
Говоря об участниках массовых акций протеста в Белоруссии, начальник военного НИИ отметил, что они не осознают факта захвата своего сознания некими деструктивными силами. Тумар считает, что в Белоруссии неназванные организаторы протестных выступлений действуют «точно так же», как в Египте, Венесуэле и на Кубе.
Политолог: тема российских отношений вытаскивает Лукашенко из кризиса
Политический кризис в Белоруссии наглядно показал, что «антироссийскую» тему в этой стране использовать в политических целях эффективно нельзя. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24».
«Теперь тоже с Россией» — у белорусской оппозиции увидели признаки слабости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог перехватить инициативу у белорусской оппозиции благодаря тому, что смог воспользоваться симпатиями белорусского общества в отношении России. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24».
Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве в течение двух недель — Песков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву с визитом в течение ближайших двух недель. Об этом 31 августа рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лукашенко: Белорусский суд — самый независимый
«И по поводу судов, — сказал Лукашенко. — Многие хотят ‑ и в самом судейском сообществе — некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Белоруссии. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они будут отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто. Если президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже».
Белорусская оппозиция тщетно «накачивает» себя политическим весом — эксперт
Белорусская оппозиция находится в замешательстве и не знает, какой политической линии придерживаться дальше. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24».
В Кремле рассказали, когда Лукашенко приедет к Путину
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится «в течение пары недель». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Ну, соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится», — сказал Песков.
Тезис о «диалоге с оппозицией» для Белоруссии сейчас — вредная абстракция
Власти Белоруссии действительно не могут сейчас вести предлагаемый им «диалог с оппозицией», поскольку оппозиции как единого целого в Белоруссии не существует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания помощника Александра Лукашенко Николая Латышенка.
Кремль заявил об отсутствии необходимости вмешательства в дела Белоруссии
На сегодняшний день нужда во вмешательстве резерва российских силовиков во внутренние дела Белоруссии отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идёт. Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации», — сказал Песков.
Вице-премьер Белоруссии: Предприятия останавливают «внешние силы»
Неназванные «внешние силы» устраивают забастовки на белорусских промышленных гигантах, в частности — на Белорусском металлургическом заводе. Об этом 30 августа в интервью государственному телевидению постсоветской республики заявил вице-премьер Юрий Назаров.
«Тот же БМЗ, запустить печи — это дополнительные расходы электрической энергии, это все себестоимость, это конкурентоспособность нашей продукции. Но вот просто когда — ну я так назову — внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, это оценили мы порядка около полутора миллионов рублей. То есть это большие деньги», — сказал вице-премьер.
МИД Латвии: намеченный визит Лукашенко «снят с повестки дня»
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Латвию, который был запланирован в апреле текущего года и отложен из-за пандемии коронавируса, «снят с повестки дня». Об этом 31 августа заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.
Литовский президент рассказал о введении санкций против Минска
Власти Литвы, Латвии и Эстонии намерены ввести санкции в отношении белорусских чиновников, которых они считают причастными к фальсификации выборов президента Белоруссии. Об этом 31 августа сообщил на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа.
Лукашенко призвал главу ВС включиться в работу по обновлению конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил председателя Верховного суда республики Валентина Сукало подключиться к работе по обновлению белорусской конституции.
Боррель признал, что ЕС разрушил Украину. На очереди Белоруссия
Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Украину в её нынешнее отвратительное марионеточное и разрушительное качество повергли именно европейцы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Жозепа Борреля.
Тихановская заявила об открытости оппозиции для переговоров
Оппозиция Белоруссии готова рассмотреть возможность участия международных организаций в качестве посредника в переговорах с действующей в стране властью. Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.
SVT: Россия позволяет Лукашенко оставаться у власти
В настоящее время на территории Белоруссии продолжаются массовые демонстрации против действующего президента Александра Лукашенко. Однако сам Лукашенко, похоже, останется у власти, в чем ему поможет официальная Москва. Такое мнение в эфире телеканала SVT высказал начальник отдела изучения политики России при Институте оборонных исследований Швеции Якоб Хеденскуг.
Один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Бокун задержан в Солигорске
В Солигорске задержали и доставили в местный РОВД сопредседателя стачкома ОАО «Беларуськалий» Анатолия Бокуна. Об 31 августа сообщил пресс-секретарь стачечного комитета Глеб Сандрас.
Тихановская собирается выступить на заседаниях Совбеза ООН и ПАСЕ
Бывший кандидат в президенты Белоруссии, выборы которого состоялись в республике 9 августа, Светлана Тихановская планирует выступления на Совбезе ООН 4 сентября и в Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба экс-кандидата, которая в настоящее время находится в Литве.
Кадыров попросил народ Белоруссии поддержать Лукашенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко. В своем поздравлении в телеграм-канале чеченский лидер обратился не только к самому имениннику, но и ко всему белорусскому народу. Он попросил оказать поддержку Лукашенко в трудной ситуации, которая сложилась после выборов, напомнив, какие испытания пришлось выдержать народу Чечни в годы двух военных кампаний.
В Минске рассказали, откуда исходили призывы к забастовкам на заводах
Призывы к забастовкам на ключевых белорусских предприятиях исходили извне, а не от самих рабочих. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров.