Протесты захлестнули Белоруссию после состоявшихся в августе 2020 года выборов президента, по итогам которых, как заявили в местной ЦИК, Александр Лукашенко получил более 80%.

Несогласные с результатами выборов жители страны вышли на улицы. Однако протестные акции были жёстко разогнаны ОМОНом. Рабочие крупнейших белорусских предприятий начали объявлять забастовки.

Лукашенко пока отказывается от любых форм диалога с протестующими. Активисты подвергаются задержаниям, на организаторов забастовок оказывается давление со стороны руководителей предприятий. Несмотря ни на что, протесты в Белоруссии не останавливаются. Подробности о ситуации в стране читайте в трансляции ИА REGNUM.