30 августа 2020 | Время чтения 3 мин

В «асимметричных отношениях» между государствами именно принимающая страна больше заинтересована в наличии у себя иностранного посла, который имеет доверительные отношения с руководством своей страны. Поэтому это Варшава должна быть заинтересована в после Германии в Польше. Берлин может и понизить статус своего посланника.

Станислав Стремидловский, , 12:58 — REGNUM



Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по отдельности, но одинаково туманно и загадочно прокомментировали скандальную ситуацию в дипломатических отношениях обоих стран, когда Варшава затянула и до сих пор не предоставляет агреман новому послу Германии в Польше Арндту Фрейтагу фон Лорингофену. Его Берлин выдвинул на смену Рольфу Никелю, чей срок службы завершился 30 июня. В настоящее время немецкое государство в Варшаве представляет временный поверенный Кнут Абрахам. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях его статус является третьим классом глав диппредставительств после послов и посланников. На практике, правда, разница между послом и временным поверенным невелика. Хотя и есть нюанс: считается, что посол представляет не только свою страну, но и лично главу государства. Например, завершивший службу Никель — выходец из федеральной канцелярии, где имел дело с Меркель.

Отвечая в ходе летней пресс-конференции на вопрос о «проблеме с немецким послом в Польше», канцлер ответила одной фразой: «Надеюсь, что вопрос об аккредитации будет решен». Не слишком многословным оказался и Рау. Польский министр заверил журналистов, что процедура выдачи агремана новому послу идет «в соответствии с Венской конвенцией и дипломатическими обычаями. Может быть, на все уходит много времени, но такие вещи случаются, поэтому, пожалуйста, будьте снисходительными». И добавил: «Посол Германии всегда был и всегда будет». Но так ли это? Немецкий политолог Клаус Бахман считает, что отсутствие посла — проблема не Германии. Он подчеркивает, что «в асимметричных отношениях между государствами именно принимающая страна» больше заинтересована в наличии у себя дома иностранного дипломата, который имеет доверительные отношения с руководством своей страны. Ключевое слово здесь «асимметричные отношения». На нем делает акцент Бахман, подчеркивая, что пока Польша «вставала с колен», Германия «тихо наращивала свою мощь». И потому, по его словам, на «немецкой политической карте Варшава теперь находится там, где Гаити на карте США».

Политолог не одинок в таких суждениях. Немецкая газета Der Tagesspiegel задается вопросом: почему Берлин все время должен идти навстречу польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS)? Как пишет издание, в борьбе с Германией за «престиж» PiS не находит поддержки у своих соседей по Восточной и Центральной Европе, и «если Польша предоставит выбор прибалтам, чехам, словакам или венграм, в случае сомнений они выберут сотрудничество с Берлином». Дело не только в экономической мощи Германии, которая, безусловно, имеет значение. Дело еще и в исторических моделях поведения. Немцы вовсе не пушистые зайчики, их соседи много претерпели страданий, неоднократно были захвачены. Но в то же время Германия как забирала суверенитет, так и предоставляла его. На исходе Первой мировой войны Берлин принял самое активное участие в создании государственности украинцев, белоруссов и литовцев, фактически стал повивальной бабкой их республик, пусть те и продержались недолго. Однако Польша не может похвастаться даже этим. Поляки только и делали, что захватывали и присоединяли, с чем столкнулись как ее восточные соседи (Украина, Белоруссия, Литва), так и западные (Чехословакия). Польский империализм — не какая-то красивая фраза, это реальность.

Аналогично ведет себя Варшава и сейчас. За ее интеграционными планами многие просматривают империалистический дух возрождения большой Речи Посполитой. Хотя Польша категорически отрицает что-либо подобное, все-таки такие страхи на пустом месте не рождаются. Варшаве уже не нужны новые территории и земли, однако она хочет доминировать и осуществлять контроль над своими соседями. А много ли она дает взамен? Например, Украине, откуда Польша, как пылесос, высасывает трудовые ресурсы? Практически ничего. При этом Варшава создает политические проблемы окружающим ее странам. Ведь нынешний правящий польский лагерь пытается опираться на США, выставляет в качестве тыла своих интеграционных стратегий. В результате быть вместе с Польшей означает быть против Германии, Франции, а также России. До сих пор Берлин старался «понимать» польских политиков. Москва в свою очередь предпочитала «не обращать» внимания на их риторику. Видимо, наступает время пересмотра стратегий. Варшава заигралась, пора ей и честь знать.