Минск, 30 августа 2020, 12:37 — REGNUM Около четырех тысяч человек приняли участие в так называемом женском марше, который накануне, 29 августа состоялся в Минске, сообщает 30 августа пресс-служба министерства внутренних дел Белоруссии.
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Всего 29 августа по данным МВД было зарегистрировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8,5 тысяч человек.
Мероприятия в поддержку действующего президента Белоруссии прошли в столице Белоруссии, а также в Витебской, Гомельской и Минской областях.
Относительно акций оппозиционеров, в МВД уточнили, что они прошли на территории 24 населенных пунктов.
Накануне по данным МВД было задокументировано 35 фактов нарушений закона о массовых мероприятиях, задержаны 29 человек.
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