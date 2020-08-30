Минск, , 12:37 — REGNUM Около четырех тысяч человек приняли участие в так называемом женском марше, который накануне, 29 августа состоялся в Минске, сообщает 30 августа пресс-служба министерства внутренних дел Белоруссии.

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Всего 29 августа по данным МВД было зарегистрировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8,5 тысяч человек.

Мероприятия в поддержку действующего президента Белоруссии прошли в столице Белоруссии, а также в Витебской, Гомельской и Минской областях.

Относительно акций оппозиционеров, в МВД уточнили, что они прошли на территории 24 населенных пунктов.

«Так, в г. Минске с 14:45 до 14:55 по городским улицам проехали около 200 мотоциклистов, а с 17:10 до 19:30 — примерно 100 велосипедистов. С 15:40 на пл. Победы начался так называемый гранд-парад женских миротворческих сил, который завершился в 20.00 после неоднократных предупреждений сотрудников милиции. Участие в данном мероприятии приняли около четырех тысяч человек», — сообщает источник.

Накануне по данным МВД было задокументировано 35 фактов нарушений закона о массовых мероприятиях, задержаны 29 человек.

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