30 августа 2020 | Время чтения 3 мин

Будет ли война в Восточном Средиземноморье или не будет – это вопрос риторического свойства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вступая на путь активизации развития военно-технического сотрудничества с Россией, стал все меньше оглядываться на США и других партнеров по НАТО.

Станислав Тарасов, , 11:27 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В российско-турецких отношениях происходят события сенсационного уровня, значение которых можно будет по-настоящему оценивать в будущем. Но то, что происходит, американское издание The National Interest называет «явлениями уникального исторического свойства».

Сначала в начале июня месяца глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что «Анкара достигла принципиального согласия с российской стороной о поставке в Турцию еще одной партии С-400». Ранее он же сообщал, что Турция уже ввела в строй некоторые элементы ранее приобретенных четырех дивизионов С-400. А перед официальным открытием форума «Армия-2020» гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Москва и Анкара подписали второй контракт на поставку С-400 в Турцию. Точная сумма его пока не разглашается, однако специалисты предполагают, что в Турцию может отправиться еще один полковой комплект стоимостью в 2,5 млрд долларов. Теперь многие турецкие СМИ, в частности Milli Gazete, сообщают, что во время форума «Армия-2020» между Москвой и Анкарой заключен контракт о поставках 40 истребителей Су-35 стоимостью до 3 млрд долларов. Как уточняет издание, Россия предоставит Турции возможность получение кредита.

Именно на турецкой площадке определилась определенная взаимосвязь между контактами по С-400 и Су-35. После поставок Турции первой группы зенитных ракетных комплексов США выступили с угрозами санкций в адрес своего союзника по НАТО. В конечном счете американцы в апреле исключили его из программы по производству и оснащению НАТО истребителями пятого поколения. Анкара, похоже, предвидела такой ход, вступая в переговоры с Россией о поставках Су-35. Развязка наступила тогда, когда Турция получила от Вашингтона письменный отказ ее участия в реализации совместной программы создания F-35, после чего переговоры о приобретения у Москвы истребителей приняли конкретный характер. Но и ситуация как в мире, так и на Ближнем Востоке заметно изменилась. Если раньше турецкие военные невнятно отвечали на вопрос о причинах приобретения С-400, не указывали, с какой стороны они ожидают ракетную угрозу, то сейчас они обращают внимание на страны антитурецкой коалиции в Восточном Средиземноморье — Грецию, Францию, Египет и Израиль. Более того, в Турции считают, что даже в случае появления у нее F-35, в случае возможных боевых действий США ввели ограничение на их использование.

Будет ли война в Восточном Средиземноморье или не будет — это, впрочем, вопрос риторического свойства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вступая на путь активизации развития военно-технического сотрудничества с Россией, стал меньше оглядываться на американцев и других партнеров по НАТО. В этой связи турецкое издание Yeni Safak пишет следующее: «Эрдогану отказали в участии в программе создания F-35. Он сказал «хорошо» и обратился к президенту России Владимиру Путину, и обо всем договорился, потому что самолет пятого поколения, разработка которого продолжается в Турции, поступит на вооружение турецких ВВС, предположительно, только в 2028 — 2029 годах. До этого времени Су-35 мог бы играть значительную роль в турецких ВВС». В тоже время ясно, что как сделка со второй группой С-400, так и сделка по Су-35 будут иметь огромные политические и даже геополитические последствия.

Трудно сказать, как это будет осуществляться с заявленными так называемыми «совместимыми оперативными и более широкими системами безопасности». В то же время, утверждает профессор Университета Бахчешехир (Стамбул) Абдулла Агар, «у Эрдогана не остается выбора, поскольку Франция уже отправила истребители Rafale на остров Крит для защиты Кипра и Греции от возможной турецкой аннексии нефтегазового шельфа, который находится в спорном морском районе». О своей готовности вступить на тропу войны с турками заявил и Египет. Американо-турецкие отношения также балансируют на грани возможного введения США санкций против натовского союзника. Какую Анкара выбрала стратегию против возможных санкций со стороны своих союзников? Союз с Россией? Посмотрим.