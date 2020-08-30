Подгорица, , 10:48 — REGNUM В Черногории сегодня, 30 августа, проходят выборы в парламент.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому времени). За первый час явка составила порядка 6%.

Всего в Черногории правом голоса обладают 540 тысяч граждан.

За 81 место в скупщине (однопалатный парламент Черногории) борются 11 партий и коалиций. Им необходимо преодолеть трехпроцентный барьер.

Интрига выборов в том, что впервые за 30 лет может пошатнутся власть правящей в Черногории долгие годы Демократической партии социалистов (ДПС) президентаМило Джукановича.

По предвыборным опросам, за ДПС готовы отдать голоса только 35,5% избирателей. Однако если считать с традиционным коалиционными партнерами ДПС и партиями национальных меньшинств, которые также блокируются с ДПС, может набраться 48% голосов. И все равно это минимальные показатели для партии Джукановича за последние 30 лет.

Оппозиция на выборах представлена Демократическим фронтов, партией «Демократы», гражданским движением URA и бывшими многолетними партнерами Джукановича — Социал-демократической партией (SDP). По опросам, все они вместе могут набрать 52% голосов, что позволит им сформировать коалиционное правительство.