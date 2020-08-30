Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил членов Конгресса Соединенных Штатов в утечке секретной информации с брифингов разведки. Об этом он заявил на совещании в Техасе.

По словам Трампа, директор Национальной разведки США Джона Рэдклифф как и положено предоставляет секретную информацию в комитет палаты представителей Конгресса США по разведке для ознакомления, однако затем эта секретная информация оказывается в прессе.

«Директор Рэдклифф предоставил информацию в комитет, и информацию слили», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что не позволит «сливать информацию». Также он отметил, что по всей видимости информацию сливает сам глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф.

В связи с этим глава Нацразведки будет информировать конгрессменов в несколько другой форме, сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что разведка направила в Конгресс предупреждение о прекращении брифингов по внешнему вмешательству в выборы.