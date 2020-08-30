Токио, , 08:41 — REGNUM 29 августа министр обороны США Марк Эспер и министр обороны Японии Таро Коно провели встречу на острове Гуам, на базе ВВС Андерсен, сообщает информационное агентство Kyodo. Министры пришли к соглашению, что будут совместными усилиями сдерживать напористость Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Флаги США и Японии Aimaimyi

«Япония и Соединенные Штаты будут решительно противодействовать тому, чтобы страны силой, в одностороннем порядке изменяли статус-кво», — сказал министр Коно на онлайн-пресс-конференции после встречи.

Напомним, что 26 августа Китай выпустил четыре баллистические ракеты по Южно-Китайскому морю. Пентагон заявил, что это действие, вероятно, было реакцией на американские разведывательные самолеты, пролетавшие вблизи районов, где Пекин проводит военно-морские учения.

Эспер подверг политику Китая критике: «Мы строго осуждаем действия Пекина по дестабилизации в регионе».

Министры также обсудили помощь США в обороне территории Японии на фоне попыток Китая изменить статус-кво. Пекин имеет претензии на острова Сенкаку/ Дяоюйдао, которые фактически контролирует Япония. Обеспокоенность Токио относительно этих территорий выросла, так как за последнее время 111 дней подряд китайские суда находились вблизи островов.

Кроме того, министры обсудили действия КНДР. Они согласились, что неоднократные запуски Северной Кореей баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и вызовом международному сообществу.

Министры также договорились работать в направлении отказа от оружия массового уничтожения и баллистических ракет, согласно резолюции ООН.

Напомним, что в апреле 2004 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1540, в которой содержится призыв поставить под контроль все существующее оружие массового поражения и принять меры по запрету на ядерное, химическое или биологическое оружие для негосударственных субъектов.

Министры Эспер и Коно также обсудили расширение сотрудничества в таких областях, как космическое пространство, киберпространство и радиоэлектронная борьба.