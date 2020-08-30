Киев, , 10:19 — REGNUM О готовности к прямым переговорам с главами ДНР и ЛНР, если будет соответствующее поручение президента Украины Владимира Зеленского или украинского парламента, заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин в интервью украинскому изданию «Страна», опубликованном 29 августа.

На вопрос журналиста издания готов ли Фокин во время поездки на территорию республик Донбасса вести прямые переговоры с главами ДНР и ЛНР, заместитель главы украинской делегации в ТКГ ответил «пока нет, но если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады, за мной дело не станет».

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Напомним, 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результат дополнительных соглашений о прекращении огня в Донбассе «неплохой», так как на протяжении 31 дня нет боевых ранений и летальных случаев среди украинских силовиков в Донбассе.