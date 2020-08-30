Киев, , 08:22 — REGNUM Для завершения войны в Донбассе необходимо объявить всеобщую амнистию, провести выборы и решить вопрос особого статуса всего Донбасса. Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин в интервью украинскому изданию «Страна», опубликованном 29 августа.

«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов (оккупированные Украиной территории ДНР и ЛНР -ИА REGNUM), а лучше, всего Донбасса», — заявил Фокин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украине необходимо определиться, продолжать ли Киеву движение в западном направлении или решать вопрос о возвращении Донбасса под свой контроль. По мнению Пристайко, вопрос о возвращении ДНР и ЛНР под контроль Украины стоит отложить на время. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Пристайко его личным мнением, которое не соответствует официальной позиции Киева.