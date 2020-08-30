Сакраменто, США, , 07:39 — REGNUM Сформировать целевую рабочую группу из сенаторов для проработки вопроса о выплате компенсаций потомкам рабов было предложено в американском штате Калифорния. Об этом 29 августа сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, резолюцию о создании такой целевой группы из девяти сенаторов поддержала большинством голосов верхняя палата законодательного собрания Калифорнии. Теперь резолюция до 31 августа будет выставлена на окончательное голосование в нижней палате.

В случае одобрения целевая группа начнёт свою работу уже в июне 2021 года, изучит вопрос и к 2023 году представит сенату рекомендации по виду и объёму компенсаций потомкам рабов.

Отмечается, что инициатива была выдвинута сенаторами штата Калифорния на фоне протестов против расизма, вспыхнувших в США. Ранее подобный законопроект уже предлагался на рассмотрение в штатах Техас и Нью-Йорк, где финансовую помощь потомкам рабов предполагалось направить на их образование и улучшение жилищных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беседе кандидата в президенты США Джозефа Байдена к семье пострадавшего при задержании полицией в Кеноше чернокожего Джейкоба Блейка.

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