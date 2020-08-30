Минск, , 07:40 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о создании силового резерва на случай выхода ситуации в Белоруссии из-под контроля — сигнал белорусскому народу о слабости президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 29 августа заявила член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в ходе онлайн-трансляции во время «женского марша» оппозиции, в Минске, сообщает ИА Interfax.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Факт того, что президент России Владимир Путин озвучил запрос Александра Лукашенко на создание силового резерва, по словам Колесниковой, свидетельствует о том, «что сам Путин посылает вам месседж: ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит».

По мнению члена президиума координационного совета белорусской оппозиции, Лукашенко берет в руки автомат Калашникова, одевает «какую-то странную одежду», «обматывает по периметру колючей проволокой», расставляет сотрудников ОМОН вместо того, чтоб «решать проблемы и вас слушать».

В цитате Путина о силовом резерве, по мнению Колесниковой, все обратили внимание лишь на одну часть цитаты, а там есть еще одна часть, смысл которой заключается в том, что «когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс».

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Напомним, 27 августа президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о создании по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко силового резерва из сотрудников правоохранительных органов. Лидеры государств договорились, что силовой резерв не будет использован до выхода ситуации в Белоруссии из-под контроля.