Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Возможность своей поездки в охваченный беспорядками и протестами город Кеноши в американском штате Висконсин не исключил президент США Дональд Трамп. Об этом 30 августа сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, на вопрос журналистов, не планирует ли американский лидер поездку в город Кеноши, Трамп ответил, что «возможно, да». Ранее президент США заявил о восстановлении порядка в Кеноши после прибытия в город служащих Национальной гвардии США.

Напомним, беспорядки в городе Кеноше начались после ранения полицейскими при задержании чернокожего Джейкоба Блейка. Мужчина получил семь ранений и был парализован. Этот случай вызвал волну протестов в городе, переросшую в столкновения с полицией. Навести порядок в городе удалось только благодаря привлечению подразделений Национальной гвардии США.

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