Киев, , 03:52 — REGNUM Заявление об обеспокоенности США попытками Китая приобрести украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Cич» сделал госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В пресс-релизе американского ведомства сказано, что Помпео выразил обеспокоенность по поводу «злонамеренных» инвестиций КНР на Украине, в том числе усилиями Пекина по приобретению предприятия «Мотор Сич».

Отмечается, что стороны в ходе беседы обсудили события в Белоруссии и на Украине, а также усилия Украины, предпринятые в борьбе с пандемией COVID-19. Разговор между президентом Украины и госсекретарём США состоялся 26 августа.

Напомним, авиастроительное предприятие «Мотор Сич» является одним из крупнейших производителей авиационных двигателей в мире. Ранее ИА REGNUM сообщало об обвинении в попытке уничтожить предприятие, которое сделал в адрес директора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

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