Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Утечка и искажение секретных данных с брифингов разведки для конгрессменов по вопросам обеспечения безопасности на президентских выборах, стали причиной отмены подобных мероприятий в США. Об этом 30 августа заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Техас. Трансляцию мероприятия вели все ведущие американские новостные телеканалы.

Американский лидер обвинил конгрессменов в «сливе» и искажении информации с брифингов разведки. Как пояснил Трамп, директор нацразведки США Джон Рэтклифф «устал от этого» и хочет предоставлять информацию в другой форме.

Также Трамп отметил, что факты, связанные с утечкой и искажением секретной информации будут изучены отдельно. Президент США заявил, что впредь «стукачам» не позволят раскрывать секретную информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обвинении, выдвинутом в конгрессменами и демократами Нэнси Пелоси и Адамом Шиффом в адрес президента США Трампа и нацразведки в отсутствии прозрачности и распространении «ложного представления об эквивалентности интересов нескольких стран в американских выборах и в политике».Заявление было сделано в ответ на решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах в связи с утечкой секретной информации с предыдущих встреч.

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