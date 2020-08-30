Минск, , 01:27 — REGNUM Восстановить полномочия журналистов ряда иностранных СМИ призвало власти Белоруссии американское информагентство Associated Press (AP). Об этом сказано в опубликованном 29 августа заявлении директора AP по связям со СМИ Лорен Истон.

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Истон подтвердила лишение аккредитации и депортацию из Белоруссии в Россию двух журналистов AP. Это было расценено AP как «неприкрытое нападение на свободу прессы в Белоруссии».

По словам Истон, AP «решительно осудило» данный факт нападения на свободу прессы и призвало власти Белоруссии восстановить полномочия журналистов и дать им возможность освещать происходящие в этой стране события.

Решение МИД Белоруссии об аннулировании аккредитаций и последующей депортации журналистов ряда иностранных СМИ осудила и Европейская федерация журналистов (ЕФЖ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о лишении аккредитации и высылке из Белоруссии четырёх российских журналистов, работающих в американском агентстве Associated Press и немецком телеканале ARD. Всего по решению МИД Белоруссии были лишены своих полномочий и депортированы из страны около 20 журналистов, в том числе сотрудники Reuters, Associated Press, немецкой газеты Deutsche Welle, французского радио RFI, британской медиагруппы BBC.

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