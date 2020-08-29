Берлин, , 23:11 — REGNUM В столице Германии Берлине в ходе акций протеста против коронавирусных ограничений задержаны порядка 300 человек.

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«Число еще не окончательное, но уже сейчас мы можем исходить из того, что в ходе локальных беспорядков временно были задержаны более 300 человек», — сообщил ТАСС представитель полиции.

Всего в акции протеста участвовали более 38 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Берлине сегодня, 29 августа, прошли массовые протесты граждан против политики немецких властей, связанной с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Значительная толпа протестующих собралась у Бранденбургских ворот в центре столицы. Участники акции выступают против политических решений, связанных с пандемией коронавируса.