Вильнюс, , 23:00 — REGNUM Прибывший в Литву глава МИД Финляндии Пекка Хаависто провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом 29 августа он сам сообщил на странице в соцсети Twitter.

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«Я также встретился со Светланой Тихановской… — написал Хаависто. — Белорусская оппозиция стремится наладить диалог с правительством страны».

Напомним, 28 августа белорусская домохозяйка Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии 9 августа, сообщила в интервью Euronews, что Россия сможет участвовать в разрешении политкризиса в республике, если оппозиция не сможет добиться «необходимого результата».

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