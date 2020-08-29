Цхинвал, , 22:56 — REGNUM В столице Южной Осетии Цхинвале завершился второй несанкционированный митинг, на который собрались несколько сотен жителей. Об этом 29 августа сообщил врио министра внутренних дел республики Мераб Пухаев.

«Люди на площади разошлись. Обстановка в столице спокойная, находится под контролем правоохранительных органов», — цитирует его ТАСС.

Собравшиеся требовали отставки генпрокурора, а также объективного расследования смерти задержанного сотрудниками милиции местного жителя Инала Джабиева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об отстранении от должности министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева. Он был отстранен на время расследования причин гибели местного жителя, который находился под следствием по подозрению в совершении покушения на министра внутренних дел. По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело.