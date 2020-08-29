Киев, , 22:41 — REGNUM На Украине с 1 сентября увеличат минимальную ежемесячную зарплату до 5000 гривен. Соответствующий закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» подписал президент страны Владимир Зеленский.

Гроши [torange.biz

«Зеленский подписал закон…, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа 2020 года, — говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой украинского лидера. — Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы… на уровне 5 тыс. гривен в месяц».

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа пресс-служба украинского лидера сообщила, что воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «присвоили» почётный первый дан карате Владимиру Зеленскому.

Читайте также: Зеленскому вручили диплом почётного каратиста