Минск, , 22:37 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дело за анонимные угрозы в адрес депутатов, сообщает 29 августа телеканал «Беларусь 1».

Суд (сс) succo

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Отмечается, что давление на депутатский корпус осуществляется «зарубежными центрами из Польши и Чехии через отдельных членов Координационного совета оппозиции».

«Депутатов призывают отказаться от полномочий под угрозами расправы над ними, их детьми, родными и близкими», — сообщили в телекомпании.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член координационного совета Белоруссии Мария Колесникова призвала главу МВД страны Юрия Караева подать в отставку.

По ее словам, 13 августа в эфире белорусского телевидения Караев «взял на себя ответственность за тех, кому досталось».