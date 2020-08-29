Минск, , 22:06 — REGNUM В столице Белоруссии Минске завершился «женский марш», в котором приняли участие несколько тысяч человек. Об этом 29 августа сообщили в Telegram-канале издания «Наша нива»

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Марш завершился на проспекте Независимости рядом. По данным издания «Наша нива», в акции участвовало около 5 тыс. женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Это привело к массовым акциям протеста.

Президентские выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа 2020 года, являются легитимными. Об этом заявил глава Российской ФедерацииВладимир Путин.