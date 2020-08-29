Минск, , 21:12 — REGNUM Член координационного совета Белоруссии Мария Колесникова призвала главу МВД страны Юрия Караева подать в отставку.

«Виновен!» Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США

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По ее словам, 13 августа в эфире белорусского телевидения Караев «взял на себя ответственность за тех, кому досталось».

«Если вы берёте на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта: вы либо подаёте в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной», — сказала Колесников в ходе прямого эфира в YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Это привело к массовым акциям протеста.

Президентские выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа 2020 года, являются легитимными. Об этом заявил глава Российской Федерации Владимир Путин.