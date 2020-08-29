Берлин, , 21:08 — REGNUM В Берлине участники протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать «Путин!» Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале.

На опубликованном видео закадровый голос говорит, что спрашивал у участников митинга, почему они вышли с российскими флагами.

«Все просто: потому что Путин может надавить на (президента США Дональда) Трампа», — отметил один из протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Германии Берлине сегодня, 29 августа, проходят массовые протесты граждан против политики немецких властей, связанной с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Значительная толпа протестующих собралась у Бранденбургских ворот в центре столицы. Участники акции выступают против политических решений, связанных с пандемией коронавируса.

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